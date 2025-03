El escalador norteamericano que se amputó un brazo tras estar atrapado cinco días dará una charla en Chile

Ralston sigue practicando el montañismo hasta el día de hoy.

El año 2003, Aron Ralston se dirigió hasta el Canyonlands National Park en el estado de Utah, Estados Unidos, para practicar la escalada libre, su pasión. Fue solo, y aunque planeaba volver ese mismo día, una roca que se desprendió dejó atrapado su brazo derecho y así estuvo por cincos días al fondo de un cañón, 127 horas en específico, durante las cuales tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida.

Tras múltiples intentos por liberarse tratando de horadar la roca, hambriento y ya sin esperanza, Ralston incluso grabó un video de despedida para sus cercanos, por si algún día llegaban a encontrarlo.

Incomunicado y sin agua, tomó entonces la drástica decisión de amputarse el brazo con una de esas navajas suizas, en un acto que lo marcaría para siempre pero le otorgaría otro sentido a su existencia.

Tras envolverse el muñón, escaló 65 metros y caminó un día entero cubierto de sangre hasta encontrar una familia que dio aviso a los guardias del parque, siendo evacuado en helicóptero.

“Cuando dejé mi brazo no sentí que hubiera perdido algo, sino que gané algo, renací… Casi todos me conocen como el tipo que perdió el brazo en una montaña, pero quizás lo que no todos saben es que soy el tipo que lo cuenta con una sonrisa en la cara”, señaló Ralston mediante un comunicado.

Su charla versa sobre resiliencia y cómo sacar fuerzas de flaqueza en momentos cruciales.

Y aunque ya han pasado 22 años desde ese día crucial que marcaría el resto de su vida, Ralston sigue practicando el montañismo y viaja por el mundo dando conferencias en las que cuenta su experiencia.

Así las cosas, el próximo 15 de abril volverá a a Chile para presentar “Between a Rock and a Hard Place. Turning Adversity to Advantage”, una charla gratuita organizada por la empresa CMPC, en la que se explayará sobre resiliencia, cómo tomar decisiones en momentos cruciales y la importancia de sacar fuerzas de flaqueza cuando ya parece no haber salida.

La conferencia se llevará a cabo en el Metropolitan Santiago de la comuna de Vitacura y quienes quieran asistir solo deben inscribirse en la página web de CMPC.

Su edificante historia se convirtió en el bestseller “Entre la espada y la pared” en 2004, el que luego fue llevado a la pantalla grande en la película “127 horas”, protagonizada por James Franco y dirigida por Danny Boyle, la que tuvo criticas más que positivas y fue nominada a varios premios Oscar.