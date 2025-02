Murió Miguel Piñera, hermano del ex presidente chileno Sebastián, a los 70 años

Murió Miguel Piñera, hermano del ex presidente, a los 70 años

Miguel Piñera Echenique, hermano del ex presidente chileno Sebastian Piñera, murió este viernes a los 70 años. La noticia la dio a conocer Pablo, su otro hermano, quien dijo que había partido rodeado de sus hermanos y sobrinos.

“Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de nuestro querido hermano y tío, Miguel Piñera Echenique. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones. Su vida estuvo marcada por el amor incondicional a su familia y la música, pasiones que lo llevaron a sonreír y seguir sobre los escenarios hasta sus últimos días”, escribió la familia en un comunicado. “Se fue un gran músico y hermano”, sumó Pablo, por su parte.

El texto también menciona que su funeral tendrá lugar en Santiago de Chile, aunque no detalla aún el lugar y la hora.

El músico estaba internado desde el lunes por una descompensación relacionada a la leucemia que padecía

El músico y empresario llevaba internado desde el lunes, cuando fue ingresado en el Hospital de Villarrica con un delicado estado de salud tras sufrir una descompensación vinculada a la leucemia aguda que le había sido diagnosticada en diciembre de 2024 y que, según el mismo había dicho, no le permitiría vivir más de seis meses.

Entonces, se encontraba de gira en la comuna lacustre de Licanray.

Tras sufrir dos infartos, logró ser estabilizado en la Unidad de Cuidados Intensivos y su familia solicitó su traslado a la Clínica Alemana de Temuco. Allí, presentó una leve mejoría pero luego debió ser sedado y hasta recibió la unción de los enfermos.

En una entrevista con el programa Mucho Gusto, tiempo atrás Piñera recordó el momento de su diagnóstico.

“Llevo más de 100 actuaciones, donde le hago un pequeño tributo a mi hermano Sebastián (...) De repente, actuando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire, dije ‘qué raro’, pedí una silla, nunca he pedido una silla arriba del escenario, me senté y seguí cantando con mi banda”, comenzó diciendo.

El "Negro" fue diagnosticado de leucemia en diciembre de 2024 pero ello no lo llevó a alejarse de los escenarios

Al día siguiente partió a la cínica, donde “me hicieron un examen a la médula y la doctora al ratito me dijo ‘Negro, esto es leucemia aguda, te doy unos seis meses, con tratamiento puede ser un año’”, sumó.

Pese a ello, el músico se mostró relajado y hasta consideró que “no es un mal momento para morir”.

“No es un mal momento para ir a encontrarme con mi hermano. Ya lo he vivido todo. Soy un agradecido, eterno agradecido de toda la gente. Mi familia me está cuidando. Será ahora, un año más o lo que Dios diga. No se pongan tristes por mí, estoy con fuerza, con ganas de seguir cantando”, aseguró.

El “Negro”, como era conocido, nació el 18 de octubre de 1954 en Santiago, en una familia de políticos e ingenieros en la que, sin embargo, encontró su propio camino, en la música y el entretenimiento.

Así, en su juventud, llevó un estilo de vida hippie y, tras experiencias que incluyeron un encuentro con Bob Marley en Jamaica, regresó a Chile para consolidarse como cantante y compositor.

Durante su carrera grabó nueve discos de estudio.