José Mujica llegó a un campamento de jóvenes militantes y habló sobre su cáncer: “Soy boleta”

El ex presidente José Mujica habla sobre el avance de su cáncer: "Soy boleta" (Tik Tok Bettiana Díaz)

Cuando anunció que su cáncer de esófago se había extendido hacia el hígado, el ex presidente uruguayo José Mujica pidió que lo “dejaran tranquilo” y dejó un mensaje de despedida. Si bien su enfermedad provocó que se redujeran sus apariciones públicas, el líder uruguayo ha recibido en su casa a artistas, presidentes y ex presidentes. Y también ha salido de su hogar.

La semana pasada, Mujica asistió a la primera sesión de la Cámara de Diputados. Su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), tiene la mayor bancada. Y este fin de semana estuvo en otra actividad de su espacio: se hizo presente en un campamento que los jóvenes organizaron en el balneario Santa Lucía del Este, a más de 80 kilómetros de su casa.

José Mujica llega a un campamento en el balneario Santa Lucía del Este, a unos 80 kilómetros de su casa

En esa actividad estuvieron futuros jerarcas del gobierno, hubo talleres y también espacios para la diversión (como un toque del grupo de plena La Deskarga). Pero el momento más emotivo –que provocó que muchos jóvenes se emocionaran hasta las lágrimas– fue la llegada de Mujica junto a su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Fue en la tardecita del sábado: en plena ola de calor.

El ex presidente uruguayo José Mujica llega a un campamento de jóvenes organizado por su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP)

El matrimonio se sentó en sillas de plástico. Mujica, con bastón en mano, le dejó un mensaje a los jóvenes. Los llamó a soñar y luchar por un mundo “un poco mejor”, a pesar de los “tropezones y caídas”. Topolansky lo escuchaba a un lado. Sentados en el suelo, muchos de los jóvenes los oían con lágrimas en sus rostros.

Ya entrada la noche, Mujica habló de su enfermedad. “Tengo un cáncer que me arrancó por acá [se señala el pecho] y siguió pa’ abajo, que me va a llevar. Tengo enfermedades crónicas y no lo puedo tratar. Entonces, soy boleta”, expresó.

José Mujica llegó a un campamento de jóvenes del MPP (MPP)

“Me reproduzco en el aliento de las pibas y pibes que están acá, que van a seguir levantando las banderas por las cuales gasté mi vida”, alentó en otro fragmento.

“Se termina el ciclo de mi vida”, dijo en otro fragmento de su discurso, según se aprecia en los videos que fueron subidos a las redes sociales. “Soy un viejo militante social, como mi compañera”, agregó, y le tomó la mano a su esposa.

La llegada de Mujica fue un momento emotivo del campamento de jóvenes del Movimiento de Participación Popular (MPP)

“Empecé a militar con 14 años. Y seguí hasta ahora, que estoy en los 90. Esa es la causa de vida, el contenido de mi vida: soñando, luchando, con muchos errores, tropezones y caídas”, dijo Mujica, ante unos 500 jóvenes que lo escuchaban.

La semana pasada, José Mujica también había puesto en pausa su retiro forzado por el cáncer para recibir a Cristina Kirchner. Con la presencia de su esposa, ambos exmandatarios se reencontraron ayer en la chacra en la que vive el “tupamaro” en Uruguay.

La exjefa de Estado publicó una foto en las redes sociales desde la cocina de la casa de Mujica. “Hoy con Pepe y Lucía en la cocina de su chacra. En Uruguay, claro. Charla y análisis de militantes que lo seguirán siendo hasta el último día de sus vidas. Gracias a los dos por el momento compartido. Y por todo lo demás, también”, expresó en su cuenta personal de X, al referenciar su relación personal y la admiración mutua.

A principios de febrero recibió al presidente chileno Gabriel Boric. El líder uruguayo le mandó un saludo al pueblo chileno y destacó también a quienes “están en contra” del mandatario. “La democracia se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo. Para estar de acuerdo nos quedábamos con un rey, hubiéramos estado en lo mismo. Se precisa la democracia para tener la libertad de decir lo que uno piensa”, señaló Mujica, abrazado a Boric.

Otra interrupción a ese retiro ocurrirá el próximo sábado –si le da la fuerza, aclara siempre Mujica. Ese día, asumirá Yamandú Orsi como presidente de Uruguay, un político impulsado por el ex mandatario.