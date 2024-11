La policía detuvo a Manuel Monsalve, ex subsecretario de Interior chileno acusado de violación por una subalterna

Monsalve arriesga hasta 20 años de cárcel.

31 días después de que una subalterna de 32 años lo acusara de abuso sexual y violación, Manuel Monsalve, el ex subsecretario de Interior que provocó la mayor crisis en lo que va del Gobierno de Gabriel Boric, fue finalmente detenido esta jornada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en su departamento en Viña del Mar (130 kms al oeste de Santiago). Monsalve ahora pasará a control de detención y esta tarde será formalizado en Santiago.

Y aunque desde el Ministerio Público trascendió que en esta primera instancia la formalización se concentrará en los delitos de abuso y violación consumada, la ex autoridad podía también ser imputada por infracciones a la Ley de Inteligencia, tras ordenarle a efectivos de la PDI revisar las cámaras de seguridad del restaurante y el hotel donde cenaron y pasaron la noche, y realizar diligencias “con sigilo” para contactar a la víctima y averiguar si pensaba denunciarlo o no.

Debido a la gravedad de los delitos por los que se le acusa, todo apunta a que el Tribunal decretará prisión preventiva. Pocos minutos después de su detención, el presidente Gabriel Boric, mediante una publicación en su cuenta de X, señaló escueto: “En Chile nadie está por sobre la ley”.

Monsalve renunció desde La Moneda a su cargo el pasado 17 de octubre, asegurando su inocencia. Hace solo unos días, rompió su silencio y señaló a los periodistas apostados afuera de su casa que “lo que yo he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o el rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo”.

Su caso provocó la mayor crisis política del Gobierno de Gabriel Boric.

El caso

Un reportaje de Ciper reveló que la defenestrada ex autoridad se reunió en al menos dos oportunidades con la víctima, por motivos de trabajo, tras el encuentro sexual que tuvieron el 22 de septiembre en el Hotel Panamericano de Santiago.

En una de esas citas, la denunciante le dijo claramente que todo lo ocurrido esa noche había sido sin su consentimiento, debido a la cantidad de alcohol ingerida en la cena previa. Dicha conversación habría tenido lugar la primera semana de octubre y tras ello, la joven pidió licencia médica y se ausentó hasta el día de hoy de La Moneda.

Alrededor de una semana después, el también ex militante socialista pidió a la PDI las “diligencias con sigilo”, tendientes a contactarla y averiguar si estaba pensando en presentar una denuncia, amén de la revisión de las cámaras de seguridad del restaurante y del hotel, asunto que le costó el puesto a la jefa de Inteligencia Nacional, Cristina Vilches.

“Y el primer detective que habló con la víctima, fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas por parte del imputado. Se acercaron a su departamento”, detalló el fiscal Xavier Armandáriz en la audiencia de cautela de garantías.

Según el medio citado, Ricardo Lillo, colega de la víctima y parte de su círculo cercano, declaró el 18 de octubre pasado ratificando el testimonio de la víctima, quien le habría contado todo lo sucedido a él y un grupo pequeño de funcionarios que la contuvo, en un almuerzo. Dicho testimonio daría por tierra con la versión de Monsalve que apunta a que ambos fueron drogados, puesto que dijo no recordar nada de lo sucedido esa noche.

A ello se suma la segunda denuncia por agresión sexual interpuesta por la joven, ocurrida la mañana del día siguiente, puesto que tras despertar en el hotel aún en “estado de shock” y con signos de una resaca descomunal, Monsalve “procedió a darme dos pastillas para mi malestar”. La denunciante volvió a dormir y al despertar, sufrió un nuevo intento de agresión, que no pasaría a mayores ya que la ex autoridad le habría dicho que parecía que la estaba “forzando”. Poco después la joven abandonaría el hotel.

Debido a ello, y de ser encontrado culpable, Monsalve arriesga duras penas que podrían sumar hasta 20 años de cárcel.

Habló el padre de la víctima

La noche de este miércoles, el padre de la joven subalterna dio una entrevista al noticiario de CHV, en la que sostuvo que “decidimos dar la cara en este terrible momento para que este tema se sepa”, y explicó los problemas de enfrentarse a una persona “poderosa” como Monsalve.

“Somos gente de carne y hueso que está sufriendo esta horrible pesadilla”, dijo, claramente angustiado. “El es culpable de este crimen y tiene que pagar”, cerró taxativo.