Un ex jugador de Colo Colo murió en Estados Unidos en un accidente automovilístico

Modou Jadama debutó con el Cacique en 2015, pero se rompió los ligamentos en el segundo partido

(Desde Santiago) Una triste noticia enluta al fútbol chileno, puesto que este miércoles desde Colo Colo informaron a través de sus redes sociales el fallecimiento de Modou Jadama, jugador que hizo sus inicios en la cantera de Universidad de Chile y debutó profesionalmente en el Cacique, en un accidente vehicular ocurrido en Atlanta, Estados Unidos.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos”, señaló la publicación.

Entre quienes lo conocieron y compartieron con él se cuentan Ignacio González, actual arquero de Everton y ex compañero del defensa en Colo Colo. “Descansa en paz amigo, un orgullo haber compartido cancha. Abrazo al cielo”, publicó en su perfil de Instagram.

Otro que envió sus condolencias fue el ex seleccionado nacional Martín Rodríguez, quien también compartió vestidores en Macul con Jadama: “Descansa en paz, mi hermano, te quiero mucho”, publicó en sus redes sociales.

Jadama también tuvo un breve paso por Coquimbo Unido y en 2017 regresó a norteamérica

Su carrera

Jadama tuvo un paso más bien fugaz por el fútbol chileno, aunque, dicen quienes lo conocieron, su buen carácter dejó huella. Nacido en marzo de 1994 en Gambia, fue adoptado de niño por una familia estadounidense y allí creció.

“Me adoptaron en Estados Unidos. Fue difícil, extrañaba a mis padres. Con el tiempo me sentí mejor. Sobre todo cuando entré al colegio”, dijo en una antigua entrevista a La Tercera.

A los 17 años ya medía 1,85 metros y el fútbol era su pasión. En 2012 conoció a Jorge Alvial, un entrenador chileno, quien lo instó a probar suerte en el país. Apenas terminó la escuela hizo sus maletas y recaló en Universidad de Chile. Aunque golpeó la pelotita en las inferiores durante un tiempo, problemas con su contrato lo llevaron a probarse en Colo Colo al año siguiente.

Con el Cacique debutó finalmente en 2015 en el fútbol profesional, pero alcanzó a jugar dos partidos y se lesionó ante Ñublense por el campeonato nacional: esa tarde, sus ligamentos chasquearon como un latigazo en el reducto de Chillán.

Aunque la lesión lo mantuvo meses fuera de la cancha, el ex defensor siguió acompañando al equipo desde la banca y contaba con el apoyo del ‘profe’ José Luis Sierra. “Gracias por darme tanta alegría!!!”, publicó ese mismo año en Instagram, acompañado de una selfie en el camarín.

Una vez recuperado, y tras jugar algunos partidos en el equipo B, en 2016 pasó a Coquimbo Unido, aunque sin mucho éxito. Disputó cuatro encuentros y finalmente decidió poner punto final a su aventura en Chile, volviendo en 2017 a los Estados Unidos.

Allí vistió la camiseta del Tulsa Roughnecks FC - de segunda división - y entre 2018 y 2019 fue parte del equipo B del Portland Timbers, aunque igual jugó un par de partidos de la MLS. Luego tuvo un periplo por el Atlanta United, el Hartford Athletic y su último club fue el Georgia Lions, por el que había fichado en mayo pasado.