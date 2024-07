Juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: más de 20 pruebas de la Fiscalía fueron rechazadas

La hermana de Fernando Villavicencio sostiene un cartel con la frase "Mi Patria es mi familia", durante un plantón a las afueras del Complejo Judicial Norte de Quito. (Infobae/Yalilé Loaiza)

(Desde Quito, Ecuador) - Después de siete días de audiencia, el juicio contra los autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio se reinstalará el viernes, 12 de julio. El tratamiento del caso por parte del Ministerio Público empieza a preocupar sobre todo a los familiares del político asesinado, sobre todo después de que el tribunal haya rechazado 23 pruebas de la Fiscalía.

Fernando Villavicencio fue un político, sindicalista y periodista ecuatoriano conocido por sus denuncias de corrupción. En las elecciones generales extraordinarias del 2023, se postuló a la Presidencia. A 11 días de las elecciones, el 9 de agosto de 2023, fue asesinado. El ataque ocurrió a la salida de un evento de campaña en Quito.

El juicio se reinstalará el viernes, 12 de julio. REUTERS/Karen Toro

Durante las jornadas de juicio, el testimonio del jefe de seguridad de Villavicencio reveló la falta de atención por parte de las autoridades policiales en dotarle lo necesario para proteger al ex candidato presidencial que tenía un riesgo de atentado de más del 90%. En una análisis de Expreso, se indicó que: “En los primeros siete días de juicio se trató el caso como si fuera un asesinato común, sin ahondar en los aspectos políticos ni económicos”. Además, se reiteró que la fiscal Ana Hidalgo, quien lidera el caso, ofreció presentar 200 testigos, pero finalmente solo se presentaron 40.

“No hicieron bien la investigación”, dijo Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio a La Hora luego de la suspensión del juicio el pasado viernes. Asimismo, en declaraciones a Expreso, la mujer indicó que el Ministerio Público no ha llevado la investigación junto a los agentes de la Oficina Federal de Investigación: “Nos hizo creer (la Fiscalía) que el FBI ayudaba en la investigación, cuando no hay tal”. Los vacíos en la investigación que podrían comprometer el desarrollo del proceso. La falta de pruebas contundentes y la desorganización en la presentación de evidencias han sido puntos cuestionados.

Las armas para proteger a Villavicencio llegaron cuando ya estaba muerto

Cristian Cevallos, jefe de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio reveló en el juicio por el asesinato del candidato presidencial que el momento del sicariato “llegaron de todas partes” y que la protección brindada a Villavicencio era insuficiente. Según el capitán de la Policía Nacional, él sobrevivió “de milagro” debido a los escasos recursos con los que contaban para proteger al político ecuatoriano.

Imagen de archivo. Oficiales de policía, de guardia mientras comienza el juicio contra cinco personas acusadas de participar en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, en Quito, Ecuador. (REUTERS/Karen Toro)

El jefe de seguridad destacó que a pesar del riesgo de muerte que enfrentaba Villavicencio, la cápsula de seguridad estaba conformada solo por cinco personas: él, un sargento y tres cabos. Dos miembros habían renunciado debido a la falta de recursos, ya que la movilización era autofinanciada. Además, la camioneta utilizada no estaba equipada para resistir balas. “A mí nadie me tomó en serio. Yo solicitaba, suplicaba, pero nadie me hizo caso”, declaró el capitán al referirse a sus pedidos de dotación y logística para proteger a Villavicencio, de acuerdo con La Hora.

Cevallos mencionó que había solicitado armas largas a la Dirección Nacional de Protección para resguardar a Villavicencio, pero no fue hasta el 10 de agosto de 2023, un día después del asesinato, que le informaron que podía recogerlas. Sin embargo, no lo hizo, pues “ya no era necesario”. También pidió al general César Zapata, actual comandante general de la Policía, que se le asignara un equipo táctico, de inteligencia y para servicios urbanos para acompañar a Villavicencio, pero esta solicitud tampoco fue atendida, según La Hora. Cevallos relató que desde 2022 se le asignó la seguridad de Villavicencio. El oficial se refirió en buenos términos del político y señaló: “Para mí era un honor haber estado junto a una persona tan correcta y recta”, según recogió el medio ecuatoriano.

El mensaje del sicario contra una hija del Villavicencio

El segundo día de la audiencia de juicio contra los procesados como autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio estuvo marcado por el mensaje amenazante que recibió Tamia Villavicencio, una de las hijas del asesinado político. La abogada de las jóvenes denunció el hecho.

Amanda y Tamia junto a su padre Fernando Villavicencio. (Cortesía Amanda Villavicencio)

Tamia Villavicencio estaba conectada a la sesión de Zoom y por chat recibió un mensaje del principal autor del magnicidio Carlos A., alias Invisible. El sospechoso, desde la prisión donde está recluido, escribió a la hija de Villavicencio: “Tamia te quiero o te queremos tener”. Esto ha sido interpretado por Natalia Salazar, abogada de las hijas del político “como un amenaza, una intimidación”.

Según demostró la Fiscalía, alias Invisible, desde prisión, ordenó el pasado 9 de agosto el asesinato.