Javier Milei arrasó en Uruguay: obtuvo más del 90% de los votos en Maldonado y llegó al 70% en Montevideo

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, este 19 de noviembre de 2023. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Una amplia mayoría de los argentinos que reside en Uruguay eligió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Mieli, como presidente en la votación de este domingo. Su victoria fue aún más amplia en algunas zonas del país, como Maldonado, según informó El País donde el presidente electo superó el 90% de los votos.

Los argentinos habilitados para sufragar en el país eran unos 18.000, que se inclinaron por Milei como preferido. El apoyo al libertario superó el 90% en Maldonado –donde se encuentra la ciudad de Punta del Este, lugar de residencia de miles de argentinos– mientras que en Montevideo también obtuvo un alto porcentaje, cercano al 70% de los votos. De estas cantidades se excluyen los votos en blanco y anulados.

El porcentaje en las sedes de votación fue similar a las de las elecciones generales del 22 de octubre. Maldonado fue el departamento que tuvo un mayor porcentaje de participación, con el 47%. Le siguieron las ciudades de Colonia (21%), Montevideo (16%), Fray Bentos (14%) y Salto (10%). Los habilitados para votar eran aquellos que terminaron el trámite del domicilio antes del 25 de abril.

La mayoría de los argentinos que votaron en Uruguay eligieron al candidato de La Libertad Avanza, Javier Mieli (@joaquingarlo)

Lila, una mujer de 98 años, fue una de las que se acercó al centro de votación y contó al noticiero Telemundo que soñaba con que su país vuelva a ser el de antes. “Adoro Argentina. La adolescencia la pasé con mis hermanos, era el París de Sudamérica. El país hermoso que adoré toda mi vida. Recién a los 40 años me hice uruguaya, me costó. ¿Querés que te diga la verdad? Adoro al Uruguay y adoro con el alma a la Argentina”, dijo la mujer.

Otra argentina, que vive hace 23 años en el país, expresó su preocupación por la situación de su nación, en especial por la inseguridad y la falta de inversiones. “Si esto no cambia, no van a venir más inversiones; y si no hay inversiones extranjeras, esto no crece”, opinó.

Un hombre que fue a votar con la camiseta de la selección argentina tuvo la visión opuesta. Para él, que vive hace seis años en Uruguay, en estas elecciones había “dos modelos de país” en juego y era necesario “salvar la democracia”. “Hay que apoyar la producción nacional, la industria nacional, apostar a la educación pública. Hay que seguir apoyando al país para que salga adelante”, dijo.

La llamada de Lacalle Pou

Una vez oficializados los resultados, el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou saludó al presidente electo con un mensaje en la red social X. “Tenemos mucho para trabajar en conjunto y mejorar nuestras relaciones bilaterales”, escribió el mandatario.

Por la madrugada, Milei recibió el llamado del presidente uruguayo, según contó el presidente electo en el programa Alguien tiene que decirlo de Radio Mitre. La comunicación fue a las 4.30 de la mañana. “Fue una charla verdaderamente formidable”, la definió el libertario.

Presidente de Urugua, Luis Lacalle Pou (EFE/ Gastón Britos)

La llamada del uruguayo fue desde China, adonde partió este sábado junto a una delegación del gobierno y empresario para promover acuerdos comerciales y reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Al momento del contacto, Lacalle Pou estaba en la muralla china, contó Milei.

El presidente uruguayo invitó a su futuro par argentino a una reunión en Uruguay para contarle “en qué están” las relaciones bilaterales y definir “cuáles son los temas” a tratar. “Dado que tenemos mucha afinidad, lo vamos a resolver asado mediante”, aseguró.

Milei confirmó que antes de asumir viajará a Estados Unidos y a Israel para reunirse con unos rabinos amigos, en un viaje que definió como “espiritual”.

La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, también felicitó a Milei y a Victoria Villaruel. “Les deseamos éxitos en su gestión, augurando lo mejor a todo el pueblo argentino. Asimismo, seguiremos estrechando los vínculos entre países hermanos”, escribió Argimón, que está en ejercicio de la Presidencia uruguaya por el viaje de Lacalle Pou.