Delincuentes levantaron barricadas, lanzaron miguelitos y quemaron un vehículo para asaltar el peaje más caro de Chile

El peaje Agua Amarilla bajará sus costos a partir de julio.

Cerca de las 5 de la madrugada de este lunes, un grupo de 10 delincuentes llegó hasta el peaje Agua Amarilla, de la Autopista del Itata, la que une las ciudades de Concepción y Chillán en el centro sur de Chile.

Utilizaron el famoso método del oxicorte: se dirige el chorro de oxígeno a alta presión mientras se suministra combustible para crear una llama y esa alta temperatura corta el metal. Así accedieron a la bóveda de la concesionaria Globalvia y escaparon con un monto cercano a los 125 mil dólares, que corresponderían a la recaudación reciente del peaje.

Para resguardar la huida, levantaron barricadas en los kilómetros 52 y 71 de la vía. En el sector cruzaron troncos de árboles y esparcieron miguelitos, clavos de tres puntas que al ser lanzados siempre quedan con una mirando hacia arriba para pinchar los neumáticos. Todo eso, como era de esperar, ocasionó un kilométrico embotellamiento.

Más allá, además, en el Ramal Rafael, una de las salidas, quemaron un vehículo y lo dejaron atravesado en el camino, todo con tal de demorar el actuar de la policía, mientras subían a otro.

Según consigna Radio Biobío, Juan Carlos Torres, gerente de Comunicaciones de Globalvia, durante el atraco los asaltantes encerrado al personal que trabaja en las casetas.

El subprefecto de la Policía de Investigaciones, Danilo Herrera, agregó que los trabajadores fueron intimidados a punta de pistola. Y que aunque fue un robo violento, no hubo lesionados.

La fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, comentó que evidentemente el hecho de que haya habido corte de camino, esto es que se cortó la ruta del Itata en dos puntos, tanto en el acceso de Concepción, como en el sentido inverso, y el hecho de que haya habido miguelitos en el troncal hacia Rafael, también va a ser objeto de investigación. Estamos todavía analizándolo, pero al parecer sería un vehículo que estaría relacionado con este hecho en particular”.

El tráfico estuvo prácticamente cortado en su totalidad y la carretera se abrió solo cuando lograron limpiar los miguelitos y sacar a los automóviles que resultaron con sus ruedas pinchadas.

Algunos usuarios no están conformes con la rebaja que comienza a operar a partir de la próxima semana.

El peaje Agua Amarilla es tristemente célebre en Chile porque se trata del más caro de Chile y la ruta no es precisamente la mejor de la comarca. Porque la Autopista del Itata es famosa por los accidentes que hay a lo largo de la vía.

Hasta mayo de este año, la tarifa básica era de 5,87 dólares. Pero las autoridades actuales lograron rebajar el costo a 4,86 dólares. Eso sí, a partir de julio.

El alto costo del tránsito en esa ruta era objeto de permanente polémica, y varias veces se organizaron manifestaciones contra el alto costo. De todas formas, la rebaja no tiene contento a todo el mundo. El mismo gobernador región al del Biobío, Rodrigo Díaz, dijo que si se hacían obras “de carácter superior, que eviten los riesgos y que aseguren las mantenciones, yo estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo es que se cobre un precio indebido. Y en el caso de la Ruta del Itata y las condiciones en que está no se puede cobrar, es inmoral cobrar un precio más caro que la ruta de Cabrero”. Eso en referencia a una autopista cercana cuyo estándar es mayor que el de la vieja Autopista del Itata.

