Chile: consejero acusado de abuso sexual renunció al Partido Republicano pero no a su banca en la Constituyente

Aldo Sanhueza será uno de los consejeros constitucionales que comenzarán su trabajo el 7 de junio con una ceremonia en el palacio del exCongreso Nacional de Chile.

En medio de la alegría y efervescencia que provocó su contundente triunfo en las elecciones constitucionales de Chile del domingo pasado, el Partido Republicano debió enfrentar una incómoda situación que le quitó la posibilidad de tener una celebración perfecta.

Aldo Sanhueza, uno de los ganadores de los 23 escaños que sumó el conglomerado conservador y representante de la región del Biobío, se presentó a la elección con antecedentes penales que se revelaron a días de los comicios.

El ahora electo constituyente fue detenido el 29 de marzo de 2019 en la Provincia de Concepción tras ser denunciado por una mujer por el delito de abuso sexual durante un viaje en autobús.

Según consignó Radio Bío-Bío, que tuvo acceso al expediente, la víctima fue tocada de manera indebida por Sanhueza, por lo que lo denunció y fue detenido por Carabineros ese mismo día. Sólo horas después, se realizó la audiencia de formalización en contra de Sanhueza ante el Juzgado de Garantía de Concepción, donde fue formalizado por graves ofensas al pudor y la justicia decretó la suspensión condicional del proceso con la condición de que el acusado no se acercara a la víctima.

La revelación tuvo gran repercusión en Chile y se transformó en un tema recurrente en los medios. El propio Partido Republicano informó que desconocía esos antecedentes antes que le brindaran su apoyo al candidato y desde el oficialismo surgieron voces que comenzaron a exigir su renuncia antes de sumarse al nuevo órgano que redactará la propuesta de Carta Magna.

Con todo, Sanhueza anunció su renuncia del conglomerado a través de un comunicado que compartió en redes sociales, aunque también aclaró que no dejará su nuevo cargo.

“Dada la sensibilidad que tienen hoy ante la opinión pública la clase de hechos denunciados y para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal, en el que creo firmemente habría sido absuelto, acepté una salida alternativa”, señaló el acusado.

“Considerando que tengo absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional para la cual fui electo con una sólida votación por la ciudadanía de la región del Biobío. A ello me obliga la confianza depositada por mis votantes, a quienes les aseguro que asumiré el cargo con el compromiso de defender las ideas de la libertad”, agregó Sanhueza.

Desde el propio Partido Republicano se refirieron a su decisión. “Él tomó contacto con nosotros para decirnos que no quería comprometer en el proceso que viene de defender su honor, su honra”, dijo el presidente de la colectividad Arturo Squella.

En todo caso, y desde algunas organizaciones sociales, se amplificaron los reproches y los pedidos de renuncia. “Es indignante que hayan presentado un candidato de ese nivel para redactar la propuesta de lo que sería la nueva Constitución del país. No solo es una falta de respeto para las mujeres, es un insulto para Chile”, señalaron representantes de organizaciones feministas y de disidencias sexuales que se reunieron a las afueras de las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para exigir la renuncia del constitucional electo.

Seguir leyendo: Cómo les fue a los candidatos más polémicos de la elección en Chile: una condenada por narco y un acusado por abuso sexual