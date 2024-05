Ante el inicio de protestas, Bolivia anuló un decreto sobre la propiedad privada para “evitar una convulsión social”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una fotografía de archivo (EFE/ Luis Gandarillas)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anuló este martes un decreto sobre la propiedad privada, promulgado hace un mes, para “evitar cualquier convulsión social” luego de varias protestas de gremios como los comerciantes, que en la víspera dieron un ultimátum al Gobierno para que anulara la norma.

El Gobierno defendió que con el decreto 5143 se buscaba reglamentar la Ley de Inscripción de Derechos Reales (que data de 1887) y “garantizar la propiedad privada”, en cambio, criticó, se “distorsionó” el contenido de la norma.

Tras una reunión con sectores afines al Gobierno, Arce anunció que tomó la decisión de la derogación “para evitar cualquier distorsión o convulsión social” y señaló que el rechazo al decreto y las protestas que se registraron en los últimos días hacen parte de “un plan de desestabilización” contra su Gobierno.

La aplicación del decreto, promulgado el 10 de abril pasado, ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitió dos recursos en contra la norma.

La oposición y los sectores en contra de la norma argumentaron que esta propiciaba la posibilidad al cobro de multas y expropiaciones en caso de que las viviendas o terrenos no cumplieran alguna función social, entre otras críticas.

“La abrogación obligada del DS 5143, le demuestra una vez más al Gobierno de Arce que los bolivianos no aceptamos que se ponga en riesgo la propiedad privada, y que no puede seguir atentando contra los derechos constitucionales. Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS (gobernante Movimiento al Socialismo)”, escribió el ex presidente y líder opositor Carlos Mesa, en sus redes sociales.

En la rueda de prensa de Arce, el ministro de Justicia, Iván Lima, recalcó que con el decreto se buscaba sancionar a quienes “crean inseguridad, corrupción y avasallamiento” contra terrenos ajenos y públicos.

Acercamiento con Rusia

Por otra parte, Vladímir Putin y Arce, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que apostaron por profundizar las relaciones entre ambos países sobre bases mutuamente provechosas.

“Se debatió el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales con hincapié en la realización de proyectos conjuntos mutuamente provechosos en las esferas comercial-económica y de la energía”, informó el Kremlin.

Imagen dee Archivo del presidente de Rusia, Vladímir Putin (EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN)

Según la Presidencia rusa, ambos mandatarios “acordaron intensificar los contactos a diversos niveles”.

“El líder boliviano felicitó al presidente de Rusia y a todo el pueblo ruso en ocasión del 79 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria”, apelativo ruso de la II Guerra Mundial, añadió el Kremlin.

A fines de abril, la canciller de Bolivia, Celinda Sosa, anunció durante su visita a Moscú que Arce recibió una invitación para asistir al Foro Económico de San Petersburgo, que se celebrará del 5 al 8 de junio.

La diplomática boliviana destacó que uno de los principales objetivos de su viaje era, precisamente, “avanzar una agenda para la visita y el encuentro de nuestros presidentes”.

Además, se aseguró el apoyo de Rusia al ingreso del país andino en el grupo de países de economías emergentes BRICS, que ve como una herramienta “para quebrar la hegemonía de Estados Unidos”

(Con información de EFE)