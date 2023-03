La jefa del Comando Sur de Estados Unidos advirtió sobre la expansión de China en Sudamérica

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre la influencia de China en Latinoamérica

La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, señaló que China “expande su influencia” en Sudamérica y el Caribe, además de “manipular” a sus gobiernos mediante “prácticas de inversión depredadoras”. Así lo advirtió la última semana durante su presentación ante la Cámara de Representantes local.

Según profundizó en su exposición, Richardson sostuvo que el gobierno del gigante asiático “continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe”.

China “tiene la capacidad y la intención” de “promover su tipo de autoritarismo y amasar poder e influencia a expensas de estas democracias”, precisó la jefa del Comando Sur de Estados Unidos ante el comité de servicios armados en una audiencia sobre los desafíos de seguridad en las Américas.

Richardson, tal como precisó la agencia AFP, indicó también que China “ha ampliado su capacidad para extraer recursos, establecer puertos, manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras y construir posibles instalaciones espaciales de doble uso”.

La general también se refirió al escenario sobre el cual opera el gigante asiático en la región y le dijo a los congresistas que los dirigentes latinoamericanos “están desesperados por sus economías”, tras haber sufrido de lleno el embate de la pandemia y, como suelen permanecer en el poder un solo mandato, tienen prisa.

“Cuando no hay nada más disponible, no hay inversión occidental o internacional ni postores en las licitaciones que salen, cuando hay grandes proyectos para infraestructuras críticas y solo hay postores chinos (...) no tienen opción”, afirmó Richardson ante el Congreso el último miércoles.

“Rusia -una amenaza aguda- refuerza los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela y prosigue su amplia campaña de desinformación”, agregó la general y señaló al respecto: “Estas actividades socavan las democracias y desafían nuestra credibilidad”.

Laura Richardson

Richardson criticó los efectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, una estrategia de desarrollo de infraestructura global lanzada por Pekín. En un momento en el que los países latinoamericanos “intentan salir del hoyo” aparece China con miles de millones de dólares disponibles para grandes proyectos que “parecen inversiones pero todo es en infraestructura crítica”, señaló.

“Sorprendentemente en el espacio, las telecomunicaciones y los puertos de aguas profundas. Hay que preguntarse por qué”, ironizó la general.

Según señaló, tanto Rusia como China “explotan la presencia de organizaciones criminales transnacionales y amplifican su impacto desestabilizador en los gobiernos democráticos”.

Richardson, en lo que respecta al Cono Sur, también señaló que el llamado “triángulo del litio” acumula “el 60% del litio del mundo”. “Argentina, Bolivia y Chile lo tienen y [nuestros adversarios] están sustrayendo recursos a estos países y a su gente, que están tratando de producir, a estas democracias que están tratando de contribuir a sus pueblos”, explicó, según precisó la agencia Merco Press.

En ese sentido, agregó: “Cuando hablas con los embajadores estadounidenses en Chile y Argentina y con las empresas que están allí, la agresividad de China y el juego terrestre que tienen con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.

