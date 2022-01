La oposición de Nicaragua convocó a una protesta mundial contra el régimen de Daniel Ortega

Varias organizaciones civiles nicaragüenses anunciaron este jueves que promoverán una jornada de “protesta mundial” contra el dictador, Daniel Ortega, que asumirá su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo el próximo lunes.

En una declaración pública, esas organizaciones informaron que impulsarán esa protesta, denominada “Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado”, en países donde haya presencia de nicaragüenses opuestos al presidente Ortega, quien se encuentra en el poder desde el 2007.

Como parte de la protesta, invitaron a los opositores en el país a quedarse en sus viviendas el 10 de enero próximo, día de la investidura, bajo el lema “Me quedo en casa, no me dejaste votar, no te dejo gobernar”.

Asimismo, llamaron a los nicaragüenses a sumarse “a las acciones de debilitamiento económico del régimen a partir de este momento, dejando de consumir licores, cigarrillos y asuntos suntuarios en negocios cómplices del régimen, así como el ahorro masivo de combustible y de energía eléctrica, y disminuir las gestiones bancarias”.

Varias organizaciones civiles invitaron a la disidencia del país a a quedarse en sus viviendas el próximo 10 de enero, día de la investidura del dictador

En la declaración, los organismos pidieron a los nicaragüenses “ser coherentes y asumir en una sola voz y en unidad la dignidad y el valor del pueblo nicaragüense, que sostiene el grito de: ¡qué se vaya ya!” Ortega.

Además, demandaron a las diversas fuerzas opositoras “avanzar con urgencia en la concertación de todos los actores en un sólo acuerdo nacional que conduzca en el marco de lucha cívica y pacífica, a un resistencia organizada, permanente y articulada dentro y fuera de Nicaragua, como único camino para recuperar las libertades constitucionales y la libertad de las personas presas políticas”.

También rechazaron la prórroga solicitada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que el régimen de Nicaragua presente un informe sobre las gestiones que hace para buscar negociar una salida a la crisis sociopolítica en el país.

Entre las organizaciones firmantes del documento se encuentran la Articulación de Movimientos Sociales, Concertación Abril, Movimiento por el Cambio, Congresos de Unidad de los Nicaragüenses, Unidad Nica, Unidos por Nicaragua y SOS Europa.

Durante el último año el régimen de Nicaragua intensificó su arremetida contra la oposición

El ex guerrillero sandinista Daniel Ortega, de 76 años, asumirá el 10 de enero próximo su quinto mandato, el cuarto consecutivo, en un acto que se celebrará en la Plaza de la Revolución, en Managua.

Ortega ostenta el poder desde el 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

Ortega se impuso en noviembre pasado en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores.

Entre los arrestados por el régimen de Ortega están siete aspirantes presidenciales, incluida la candidata independiente Cristiana Chamorro, que era la favorita a ganar las elecciones según las encuestas.

(Con información de EFE)

