La secretaria de Cultura de Brasil minimizó las muertes en dictadura y afirmó que “siempre hubo torturas”

La secretaria de Cultura del gobierno de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, dijo el jueves en una entrevista con CNN que “siempre ha habido tortura” en Brasil, además de minimizar las muertes de la última dictadura militar (1964-1985). La funcionaria también relativizó los efectos del coronavirus.

La ex actriz de 73 años, consultada sobre la censura y tortura durante la dictadura militar, expresó: “Lo siento, voy a decir algo: la humanidad no deja de morir. Si hablas de la vida, hay muerte a un lado. ¿Por qué la gente se queda ‘oh, oh, oh’?”.

Ante lo que el periodista le señaló: “Hubo tortura, secretaria. Hubo censura”. Y Duarte respondió: “Bueno, pero siempre hubo tortura. ¡Stalin! ¡Cuántas muertes! ¡Hitler! ¡Cuántas muertes! Si vamos a arrastrar esas muertes ...”

Esa fue la respuesta de la funcionaria cuando se le preguntó sobre su participación en un gobierno cuyo presidente considera “héroes” a algunos de los involucrados en casos de encarcelamiento y tortura en la dictadura militar.

Duarte insistió con la idea de que el área de Cultura no debería alinearse a la izquierda ni a la derecha, dijo que apoya al gobierno de Bolsonaro e ignoró las críticas que se le hacen al mandatario por su pasado.

“Creo que esto de izquierda y derecha está muy por debajo del nivel de Cultura. La cultura no tiene lado, está abierta a la humanidad, tiene el plural en su propuesta. Tiene la comprensión de todos los personajes humanos”, dijo.

“Apoyo al gobierno de Bolsonaro porque creo que fue y sigue siendo la mejor opción para el país. ‘Ah, pero él hizo esto y aquello’. No quiero mirar atrás, de lo contrario me estrellaré y caeré por el precipicio. Si sigues cobrando por cosas que sucedieron en los años 60, 70 y 80, no avanzaremos”, dijo, enmendando con una canción de la canción “Para frente, Brasil”, el tema del equipo brasileño en la Copa del Mundo de 1970.

Cantando, añadió: “¿No fue bueno cuando la cantamos?”.

Al referirse a la pandemia del coronavirus, que en Brasil se ha cobrado la vida de más de 9 mil personas y 135 mil contagios, Duarte dijo que la situación “está trayendo una morbilidad insoportable (...) Esto no es bueno para la cabeza, no es genial”.

Además, Regina Duarte descartó la posibilidad de abandonar el gobierno de Jair Bolsonaro y anunció que permanecerá en el cargo.

“¿Despido? ¿Qué renuncia? Afuera, al menos, la gente parece tener ansiedad por que me vaya. Dicen ‘ahora se cae, ahora se cae’. Hay un clima muy bueno, él está de muy buen humor”, dijo Regina en una entrevista con el canal CNN Brasil.

Regina Duarte cumplió dos meses al frente de la secretaría de Cultura, dependiente del ministerio de Cultura, después de finalmente decirle “sí” a la propuesta del presidente Jair Bolsonaro.

