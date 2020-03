El sanjacintero no solo se inspiraba en el sonido de las gaitas sino también en el de las aves, de quienes intentaba imitar su canto. “Conocen la suiri, ese pájaro colimbo y cenizoso. Bueno, mi frustración es que con el acordeón no he podido dar una escala que da ese maldito animal”, dice Landero, en una crónica que escribió el fallecido periodista colombiano Jorge García Usta en 1989.