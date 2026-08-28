Fiscalía de Bolivia imputará al argentino Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito

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La Paz, 27 ago (EFE).- La Fiscalía de Bolivia anunció este jueves que imputará al argentino Fernando Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito y pedirá su detención preventiva en esa causa, que se investiga en paralelo a otros dos casos contra el consultor político, incluido el de intento de feminicidio contra su expareja, por el que ya está encarcelado.

La comisión de fiscales que investiga el caso en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, se trasladó hasta la ciudad de Santa Cruz, la mayor región del país donde Cerimedo está recluido desde la semana pasada, para tomarle su declaración.

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Uno de los fiscales del caso, Miguel Cardozo, dijo a los medios que el argentino dio respuestas "esquivas" y que en las próximas horas "se presentará la imputación formal en la que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por seis meses" en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

"El Ministerio Público tiene suficientes elementos e indicios para establecer su grado de participación", aseguró.

Uno de los abogados defensores del argentino dijo a los medios que los fiscales no le preguntaron sobre el origen del dinero por el que se le acusa de "enriquecimiento ilícito", sino sobre su relación con el presidente del país, Rodrigo Paz.

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Por esto, el jurista consideró que el caso "es un intento de golpe de Estado institucionalizado y organizado" por la Fiscalía Departamental de La Paz.

La Fiscalía abrió este proceso "de oficio" horas después de la aprehensión de Cerimedo por el ataque armado que sufrió su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, el pasado 17 de agosto, en el que se le acusa de supuestamente contratar a "sicarios" para matarla.

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Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

La relación entre Paz y el argentino ha estado en la mira tras encarcelamiento de Cerimedo, ya que los detractores del presidente, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

El mandatario aseguró en la víspera que Cerimedo fue parte de su campaña para la segunda vuelta presidencial en 2025, pero que "jamás tuvo la autorización" de representar a su Gobierno o a su familia y que "nunca hubo un contrato" o una "relación de trabajo directa" con él.

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En numerosas publicaciones en sus redes sociales, Beller mostró supuestas capturas de pantalla que demostrarían que el vínculo de Cerimedo no acabó en los primeros meses de la gestión de Paz.

Medios locales difundieron este jueves una carta atribuida a Cerimedo que señala que su "rol como colaborador del presidente" no le otorgó "ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial" y que no tomó "decisiones".

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

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