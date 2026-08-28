El tifón Saudel toca tierra en China y deja fuertes lluvias y cientos de vuelos cancelados

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Pekín, 28 ago (EFE).- El tifón Saudel tocó tierra este viernes en la provincia oriental china de Zhejiang, donde deja fuertes vientos, lluvias intensas y alteraciones en el transporte aéreo, con más de 200 vuelos cancelados a primera hora en varios aeropuertos del este y sureste del país.

Según la agencia estatal Xinhua, el centro de Saudel, decimoctavo tifón de la temporada según la nomenclatura china, entró en tierra hacia las 08:05 hora local (00:05 GMT) en el área costera de la ciudad de Taizhou.

En el momento del impacto, el sistema presentaba vientos de 35 metros por segundo, y una presión mínima en su centro de 975 hectopascales.

Horas antes, el Centro Meteorológico Nacional había situado a Saudel sobre el mar de China Oriental, a unos 130 kilómetros al este de Wenzhou, todavía como tifón fuerte, con vientos máximos de 42 metros por segundo cerca de su centro.

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El organismo prevé que el ciclón avance hacia el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora y pierda fuerza de forma gradual tras tocar tierra, aunque advirtió de que su circulación seguirá dejando viento y lluvias en la costa oriental.

Las precipitaciones más intensas se esperan entre este viernes y el sábado en la citada Zhejiang y el centro y norte de la provincia vecina de Fujian, con acumulados que podrían alcanzar localmente entre 250 y 280 milímetros.

El impacto en los aeropuertos era desigual a primera hora de este viernes, según datos de la plataforma Feichangzhun consultados por EFE hacia las 08:35 hora local (00:35 GMT).

Wenzhou, una de las ciudades más próximas a la zona de llegada del tifón, registraba solo un 1 % de normalidad, con 82 vuelos cancelados, mientras Ningbo figuraba con un 7 % y 36 cancelaciones, en ambos casos con avisos de cancelaciones a gran escala.

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En Shanghái-Pudong se contabilizaban 91 vuelos anulados, aunque el aeropuerto mantenía un 78 % de normalidad, mientras que Hongqiao, Hangzhou, Xiamen y Fuzhou operaban con mayor estabilidad pese a algunas cancelaciones.

Saudel llega después de Narra, que tocó tierra esta semana en Hainan y Cantón tras provocar inundaciones en la región meridional de Guangxi y elevar a más de 57.000 los traslados o evacuaciones preventivas en el sur de China.

La sucesión de ambos sistemas se enmarca en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas. EFE

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