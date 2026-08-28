Avanza en el Parlamento argentino la ratificación del acuerdo Mercosur-EFTA

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El Senado de Argentina aprobó este jueves y envió para su debate en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que ratifica el acuerdo de libre comercio firmado en 2025 por el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés).

La Cámara Alta de Argentina dio su visto bueno a la ratificación del acuerdo por unanimidad.

Tras ocho años de negociaciones, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los Estados de la EFTA (Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza) firmaron un tratado de libre comercio en septiembre de 2025.

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"Argentina, con este acuerdo, accede a un mercado de quince millones de habitantes. Se trata de consumidores de alto poder adquisitivo que exigen productos diferenciados de alta calidad, posicionando nuestros bienes en canales de consumo premium", destacó el canciller argentino, Pablo Quirno, en un mensaje -difundido en redes sociales- tras la votación de este jueves en el Senado.

El acuerdo, que crea un área de libre comercio de casi trescientos millones de personas, incluye el comercio de bienes y servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

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Ambos bloques iniciaron en 2017 las conversaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio y, tras un paréntesis, en abril de 2024 relanzaron las negociaciones, que concluyeron a mediados de 2025.

Los países que integran la zona de libre comercio de la EFTA, fundada en 1960, reúnen 14,5 millones de habitantes, con un alto nivel de renta per cápita.

Además, entre los países de este bloque europeo, Suiza es un importante inversor a nivel global en variados sectores económicos.

En el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están presentes importantes multinacionales suizas como Nestlé, Syngenta, Novartis, Holcim y Glencore. EFE