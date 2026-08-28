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CORNEX refuerza su presencia en Latinoamérica con alianzas estratégicas y soluciones avanzadas de almacenamiento de energía en Intersolar South America 2026

PR Newswire

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2026

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy está acelerando su expansión por Latinoamérica en Intersolar South America 2026, donde presenta una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía y baterías, al tiempo que firma una serie de acuerdos de cooperación estratégica con socios de Brasil, Argentina y de toda América.

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En la feria, CORNEX firmó memorandos de entendimiento con las empresas brasileñas ION Energia y JSN Energia, que abarcan la venta de equipos de almacenamiento de energía, los servicios de explotación y mantenimiento, y la cooperación en proyectos. Se espera que estas colaboraciones contribuyan a la expansión de las soluciones de almacenamiento de energía de CORNEX en los sectores agrícola, comercial e industrial de Brasil, así como en aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala.

CORNEX también ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica con Windey Brasil, que incluye un acuerdo marco para el suministro de 1,5 GWh de celdas de batería. Esta colaboración respaldará la fabricación localizada de sistemas de almacenamiento de energía de Windey en Brasil y reforzará aún más la cadena de suministro de baterías para el desarrollo de las energías renovables en el país.

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Además, CORNEX firmó un memorando de entendimiento con la empresa argentina Intermepro , relativo a la venta de equipos de almacenamiento de energía y a los servicios de explotación y mantenimiento. Esta colaboración contribuirá al desarrollo de las capacidades locales en materia de almacenamiento, logística, ejecución de proyectos, puesta en marcha y servicio posventa en todo el continente americano, incluyendo América del Norte, Central y del Sur.

En cuanto a los productos, CORNEX presentó su célula de batería de gran capacidad de 588 Ah y así como su contenedor de almacenamiento de energía «M6 Battery» , destinados a aplicaciones a escala de red eléctrica y a los sectores comercial e industrial. El contenedor M6 integra celdas de 588 Ah y ofrece una capacidad nominal de 6,26 MWh. La empresa también presentó baterías de almacenamiento para uso doméstico de 100 Ah, 120 Ah y 314 Ah, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de soluciones energéticas fiables para el hogar.

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Uno de los aspectos tecnológicos más destacados fue la batería de almacenamiento de energía de iones de sodio de 165 Ah de CORNEX, que ofrece adaptabilidad a un amplio rango de temperaturas, seguridad y ventajas económicas para diversas condiciones de funcionamiento. También se expusieron productos de baterías para uso ligero, entre los que se incluyen celdas de 20 Ah, 30 Ah y 50 Ah destinadas a vehículos eléctricos de dos ruedas y aplicaciones logísticas.

Según CORNEX, Latinoamérica se está convirtiendo en un mercado cada vez más importante para el almacenamiento de energía. Mediante la combinación de sus capacidades tecnológicas a nivel mundial con alianzas locales y soluciones específicas para cada mercado, la empresa pretende apoyar la transición de la región hacia un sistema energético más seguro, más económico y más sostenible.

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Con Brasil como centro estratégico, CORNEX seguirá profundizando en sus colaboraciones locales, reforzando su cadena de suministro regional y sus capacidades de servicio, y ampliando su presencia en el mercado de la energía limpia de América Latina, que está experimentando un rápido crecimiento.

Contacto: yangyining@cn-ne.cn

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/cornex-refuerza-su-presencia-en-latinoamerica-con-alianzas-estrategicas-y-soluciones-avanzadas-de-almacenamiento-de-energia-en-intersolar-south-america-2026-302861703.html

FUENTE CORNEX New Energy Co., Ltd.