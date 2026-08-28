Al menos dos soldados resultan heridos en un ataque con explosivos en el norte de Colombia

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Bogotá, 27 ago (EFE).- Al menos dos soldados colombianos resultaron heridos este jueves en un ataque con explosivos perpetrado en una zona rural del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, en el norte del país, informaron fuentes castrenses.

La Primera División del Ejército señaló -en un comunicado- que las tropas del Batallón Especial, Energético y Vial Número 3 de la Décima Brigada "fueron atacadas mediante un sistema de lanzamiento que empleó más de 40 dispositivos explosivos".

"Como consecuencia de esta acción terrorista y criminal, dos soldados profesionales resultaron heridos. Nuestros militares fueron trasladados de manera inmediata a un centro médico, donde reciben atención especializada. Su pronóstico es reservado", agregó la información.

Según el Ejército, este ataque, al parecer, está relacionado "con una retaliación por la contundencia de las tropas en el desarrollo de las operaciones militares" contra los grupos armados que operan en el departamento del Cesar.

En esta zona, según la Defensoría del Pueblo, tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Ante lo ocurrido, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó a un consejo de seguridad en Valledupar, capital departamental del Cesar, para evaluar la situación.

"Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio. Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública", agregó el mandatario en X. EFE

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