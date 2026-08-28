La sub-20 uruguaya de Diego Forlán vuelve a caer ante Paraguay

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Montevideo, 27 ago (EFE).- La selección uruguaya sub-20 que dirige el exfutbolista Diego Forlán cayó este jueves por 2-3 ante Paraguay en un nuevo partido amistoso disputado a puerta cerrada en Montevideo.

De esta manera, la Albirroja se quedó con los dos encuentros que jugó en esta semana ante la Celeste, luego de que el martes la venciera por 0-2.

Un tanto de José Buhrigh y dos de Eduardo Delmás sellaron en esta jornada el triunfo de los dirigidos por Antolín Alcaraz, mientras Estevan Pereyra y Agustín Fernández anotaron los goles uruguayos.

Para este encuentro, el visitante alineó a Jeremías Villanueva; Axel Bernal, Mauro Coronel, Fernando Herrera, Kevin Amarilla; Milan Freyres, Amín Cristaldo, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Delmás y Buhring.

De acuerdo con esto, el defensor de Libertad Herrera fue el único que repitió en el once titular, mientras que otros futbolistas que habían jugado el primer partido desde el inicio saltaron desde el banquillo en este para sumar algunos minutos.

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Del otro lado, en Uruguay fueron titulares Paulo Da Costa; Valentino Würth, Benjamín García, Rodrigo Álvez, Thomas Sorensen; Mauro Martínez, Ezequiel Amaro, Facundo Martínez, Thiago Fernández; Estevan Pereyra y Agustín Fernández.

En este caso, quienes repitieron en el once inicial fueron Álvez, Mauro Martínez, Facundo Martínez y Thiago Fernández.

Tanto el juego de este jueves como el del martes sirvieron a estas selecciones como preparación para los Juegos Suramericanos, que se llevarán a cabo en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

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Dicha competencia volverá a ponerlos cara a cara debido a que Uruguay y Paraguay estarán en el Grupo B con Argentina y Venezuela. La Celeste y la Albirroja se enfrentarán el lunes 21 de septiembre.

Además, el Sudamericano sub-20 se jugará el próximo año y ambas selecciones buscarán un boleto a la Copa del Mundo de la categoría. EFE