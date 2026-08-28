Gobierno de Perú solicitará facultades legislativas en seguridad y modernización de Estado

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Lima, 27 ago (EFE).- El Consejo de Ministros de Perú aprobó este miércoles pedir al Parlamento facultades legislativas, lo que hará este viernes con el objetivo de emitir normas referidas a seguridad ciudadana, modernización del Estado y simplificación administrativa, entre otros temas, según confirmó este jueves el vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta.

En declaraciones a la prensa, tras la sesión del gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori, Galarreta informó que el pedido de delegación de facultades legislativas "se ha aprobado hoy" y que "se está entregando mañana (viernes) al Congreso para que los diputados lo puedan evaluar".

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El jefe del gabinete precisó que son 66 pedidos de diferentes sectores, entre los que han visto las normas que necesita aprobar el Ejecutivo, y que están divididos en temas de seguridad ciudadana "para tener una acción efectiva frente a esta lacra que viene amenazando a la sociedad", en alusión al crimen organizado y los delitos de extorsión y sicariato.

Asimismo, sobre modernización del Estado y simplificación administrativa, para que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda responder de inmediato ante la ocurrencia de un desastre natural o un evento climatológico como El Niño, que se estima tendrá un impacto fuerte o muy fuerte en los próximos meses.

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Galarreta también mencionó la reestructuración del Estado, que pasará por varias facetas, porque "es necesario poner orden".

"Mañana estamos enviando al Congreso y estaremos dispuestos a conversar con los diputados", subrayó el primer ministro, tras la sesión realizada en el Palacio de Gobierno de Lima, encabezada por la mandataria Keiko Fujimori.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, dijo que se han "enfocado muchísimo" en el tema de las cárceles y las seguridad en las fronteras, como una medida para controlar aparentemente el ingreso ilegal de inmigrantes denunciados por crimen organizado.

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Igualmente, el titular del Interior anunció una nueva declaración de estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao por 60 días para el combate contra la inseguridad, que estará a cargo de la Policía Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas.

Este pedido de facultades legislativas se presentará al cumplirse el primer mes de gobierno de Fujimori (2026-2031) y después de varias semanas de evaluación por parte del gabinete, como parte de algunos de los anuncios que hizo la jefa de Estado al asumir la Presidencia de Perú para afrontar la criminalidad, emergencias como el fenómeno El Niño, la reestructuración del Estado y el manejo del presupuesto público, entre otros asuntos. EFE

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