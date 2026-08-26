Gerard Piqué, abatido tras la muerte de su abuela Lina a los 102 años

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Momentos complicados para Gerard Piqué, ya que como ha adelantado el diario 'El Mundo Deportivo', este martes 25 de agosto ha fallecido su abuela paterna Lina Rovira Montsant -padre de Joan Piqué-, uno de sus pilares desde que comenzó su carrera futbolística y una de sus mayores admiradoras, a los 102 años en su localidad natal, Sant Guim de Freixenet, Lérida.

Un doloroso golpe que la familia está llevando en la más estricta intimidad, y que podría haber sorprendido al ex de Shakira disfrutando de sus vacaciones fuera de nuestro país, ya que ha sido el gran ausente en el discreto velatorio con el que sus seres queridos le han dado su último adiós tras su muerte en el tanatorio del pueblo leridano en el que Iaia Lina -como la llamaban cariñosamente- pasó gran parte de su vida.

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Así, aunque entre los que se han desplazado hasta la capilla ardiente para velar los restos mortales de la abuela de Gerard sí hemos podido ver a sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, visiblemente afectados junto a otros familiares y amigos de la fallecida, ha llamado la atención la ausencia del exfutbolista del Barça, que si se prevé que acuda este miércoles a la misa funeral en memoria de Lina Rovira que se celebrará este miércoles a las 12.00 horas en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim del mismo pueblo para despedir a su querida 'Iaia'.