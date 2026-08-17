Paramount exije 1.900 millones a sus demandantes por pérdidas al paralizarse el caso

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 ago (EFE).- Parampunt Skydance exigió este lunes una fianza de 1.900 millones de dólares a estados de EE.UU. demandantes para resarcir las pérdidas económicas derivadas de la paralización judicial que frena su millonaria fusión con Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés).

El coloso del entretenimiento solicitó ante un tribunal de California una moción para que los 12 estados del país, así como al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (SWA, en inglés), "depositen una fianza en relación con su litigio pendiente", indicó la empresa en un comunicado emitido a Variety.

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La compañía afirmó que la orden aprobada por la justicia estadounidense para no cerrar el acuerdo "impone costos sustanciales a Paramount, que de otro modo estaría en condiciones de consumar la fusión", agregó.

El pasado julio una coalición de 12 estados liderados por California y Nueva York presentaron una demanda contra Paramount Skydance que argumenta que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que puedan reducir sustancialmente la competencia.

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La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la demanda de los 12 estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, por sus siglas en inglés), que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

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La unión de trabajadores, que agrupa a cerca de 20.000 miembros, argumentó que la polémica transacción provocará una pérdida masiva de empleos y que uno de los riesgos de esta fusión recaía en que "los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo".

Paramount aceptó retrasar la fusión hasta junio de 2027, a menos que la justicia estadounidense determine la resolución de esta demanda antes de esa fecha.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión. EFE

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