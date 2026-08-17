Exalcalde venezolano pide a la defensora del pueblo su intervención ante crisis eléctrica

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Caracas, 17 ago (EFE).- El exalcalde opositor venezolano Rafael Ramírez Colina pidió este lunes a la defensora del pueblo, Eglée González, que intervenga ante la agravada crisis eléctrica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde denunció que hay apagones de hasta ocho horas.

En un documento entregado en la Defensoría del Pueblo, en Caracas, el exalcalde de Maracaibo, capital de esa región rica en petróleo, pide su apoyo para que "sea aplicado y anunciado un esquema de racionamiento que minimice el impacto en la vida diaria" y garantice "el normal ejercicio de servicios básicos y fundamentales" como los sanitarios y educativos, así como el funcionamiento de supermercados y farmacias.

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"Solicitamos además su presencia en el Zulia para que, desde el terreno, conozca de primera mano la magnitud de la afectación actual y se reúna con los principales afectados producto del racionamiento eléctrico en materia de salud, educación y comercio", señala.

Además, el exfuncionario dijo a la prensa que la falta de electricidad dejó de ser solo "un problema de servicio público para convertirse en un problema de derecho humano", al señalar que la crisis afecta la salud, la educación, el trabajo y la libre circulación, entre otros.

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"Venimos a exigir respuestas, a pedir que no solo se escuche la voz de nuestro estado Zulia, que está afectado, no solo se escuche nuestra tragedia, sino que tengamos la oportunidad de poder conseguir soluciones", agregó.

Acompañado de otros opositores, como el diputado zuliano Tomás Guanipa, exigió transparencia en los acuerdos anunciados por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con empresas extranjeras para la recuperación del sector eléctrico.

Ramírez Colina, detenido en octubre de 2024 y en libertad condicional desde el pasado abril, aseguró que la crisis se debe a la corrupción y a la "incapacidad" de la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec).

En el documento, el exalcalde subraya que el Zulia "es la región con las reservas de gas e infraestructura petrolera más importantes de Venezuela y, sin embargo, actualmente el Estado es incapaz de garantizar electricidad estable a su población", por lo que también propone la descentralización del servicio.

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De igual forma, solicita a la defensora que se reúna con una "comisión técnica especial integrada por ingenieros y profesionales zulianos, capacitados y comprometidos con la recuperación del sistema eléctrico, para presentarle en detalle" una propuesta de ingeniería y un plan de inversión para "alcanzar la autosuficiencia eléctrica" en la región.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

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La presidenta encargada pidió recientemente a los venezolanos ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Superniño", como se conoce de forma coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad.EFE

(foto)(video)