El panameño José Caballero pisa el acelerador en las bases y apunta a Roberto Kelly

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Redacción Deportes, 17 ago (EFE).- José Caballero pisa el acelerador en las bases, y tras superar a su compatriota Carlos Lee que terminó su carrera con 125 bases robadas, ya ocupa el cuarto lugar entre los panameños con más estafas en la historia de las Grandes Ligas y su meta cercana es alcanzar a Roberto Kelly.

El ascenso de Caballero, de los Yanquis de Nueva York, ha sido particularmente acelerado. Debutó en las Grandes Ligas en 2023 con Seattle y consiguió 26 robos en su primera temporada completa.

Un año después, ya con Tampa Bay, se convirtió en el líder de la Liga Americana con 44 bases robadas, y en 2025 volvió a dominar el departamento al terminar con 49, la cifra más alta de todas las Grandes Ligas.

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De esta manera, el panameño encadenó dos temporadas consecutivas con al menos 40 robos, algo que lo coloca junto a los principales especialistas de su país. En 2024 y 2025 acumuló 93 estafas, mientras que en sus cuatro primeras campañas en las Mayores ya alcanza los 149 robos.

El valor de Caballero, sin embargo, va más allá de las estadísticas ofensivas. Su velocidad, capacidad para jugar varias posiciones y agresividad en las bases lo han convertido en una pieza útil para los Yanquis.

Un dato a destacar es que su velocidad de esprint se mantiene por encima de los 28.1 pies por segundo en 2026, según Baseball Savant.

Caballero, jugador polivalente de los Yanquis, solo tiene por delante a tres figuras de enorme peso en la historia del béisbol panameño: Omar Moreno (487), Rod Carew (353) y Roberto Kelly (235).

La comparación histórica adquiere mayor dimensión al ponerlo frente a Moreno, quien mantiene el récord panameño con 487 bases robadas y tuvo una impresionante racha de siete temporadas consecutivas con al menos 30, entre 1977 y 1983.

Moreno, nacido en Puerto Armuelles, provincia panameña de Chiriquí, consiguió 53 robos en 1977, 71 en 1978, 77 en 1979, 96 en 1980, 39 en 1981, 60 en 1982 y 37 en 1983. Su temporada de 96 estafas continúa siendo la mayor producción de un pelotero panameño en una campaña de las Grandes Ligas.

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Caballero, por su parte, ha construido su trayectoria a una velocidad poco habitual. Después de sus 44 robos de 2024, llegó a 49 en 2025 (entre 34 en Rays y 15 con Yanquis) y se convirtió en el primer panameño -desde Moreno- en liderar las Grandes Ligas en bases robadas durante temporadas consecutivas.

Su campaña de 2026, en las que lleva 30 bases robadas y es el cuarto mejor en la Liga Americana, también ha estado marcada por una fractura en un dedo de la mano derecha que lo llevó a la lista de lesionados en mayo. Los Yanquis lo activaron el 22 de ese mes.

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Con 30 años recién cumplidos y todavía en plena actividad, Caballero tiene por delante el reto de acercarse a Kelly, tercero entre los panameños con 235 robos. Para alcanzarlo necesitaría sumar 86 bases robadas más, mientras el registro de Carew está a 204 y el de Moreno a 338.

Por ahora, Caballero ya dejó atrás a Lee y se convirtió en el cuarto panameño con más bases robadas en la historia de las Grandes Ligas, con una carrera incipiente, de apenas 4 años, que todavía tiene margen para seguir escalando. EFE

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