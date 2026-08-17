EE.UU. envía a Colombia 10 toneladas de ayuda para damnificados por terremoto

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Washington, 17 ago (EFE).- Estados Unidos envió a Colombia cerca de 220.000 libras (unas 10 toneladas) de suministros para refugio, agua, saneamiento e higiene como parte de su respuesta para paliar los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país la semana pasada, informó este lunes el Comando de Transporte militar.

El material fue trasladado durante el fin de semana desde un almacén del Departamento de Estado en Miami hasta Colombia con el apoyo del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), de acuerdo con un comunicado publicado en X.

El envío de esta ayuda se suma a los 26,5 millones de dólares que el Departamento de Estado informó que destinaría a Colombia para labores de reconstrucción por el terremoto de 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

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Este lunes se cumple una semana del terremoto y de acuerdo con la Cancillería colombiana, el país ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria de países como El Salvador, México, Chile y Perú.

Al monto económico ofrecido por Estados Unidos se han sumado España e Italia, quienes aportarán 1,5 millones de euros para atender la emergencia.

El terremoto deja hasta este lunes 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado el domingo por la noche. EFE