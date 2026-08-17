Cuba expresa sus condolencias a Indonesia por los daños del terremoto de magnitud 7,7

Guardar

La Habana, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este lunes sus condolencias a Indonesia por los daños ocasionados por el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la zona este del país asiático.

"Sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Indonesia por las víctimas, heridos y daños materiales provocados por un potente sismo. Las hacemos extensivas a familiares y allegados de los fallecidos", manifestó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local del sábado (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) reportó en su último balance un total de 68 fallecidos, 213 personas heridas y unos 10.000 desplazados, pero no informó sobre desaparecidos entre los escombros.

El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7,7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende, la ciudad más poblada de la isla, y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, muchas percibidas por la población.

PUBLICIDAD

Indonesia se asienta sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico' una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, debido a la convergencia de varias placas tectónicas, donde cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE