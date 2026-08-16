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Primera dama de Ecuador pierde el tercer hijo que esperaba junto al presidente Noboa

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Quito, 15 ago (EFE).- La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente del país, Daniel Noboa, después de sufrir una complicación durante el embarazo que obligó a someterla a una intervención de emergencia, según informó este sábado la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.

"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", señaló Morillo en su cuenta de X.

La funcionaria explicó que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo y que, "lamentablemente, Stefano falleció". EFE

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