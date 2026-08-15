Un terremoto de magnitud 5 en el sur de España provoca daños materiales

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Granada, 15 ago (EFE).- Un terremoto de 5 grados de magnitud se ha sentido en la madrugada de este sábado en el sur de España, con epicentro en el municipio de Alhendín de la provincia de Granada, en la región de Andalucía, y ha provocado diferentes daños materiales, pero ningún herido.

El temblor se ha registrado a la 1:04 hora local de este sábado (23:00 hora GMT del viernes), a dos kilómetros de profundidad, ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Gobierno regional de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto, que se ha sentido en todas las provincias de la región, salvo en Huelva y Cádiz, y ha motivado más de 80 llamadas al servicio de emergencias.

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Las autoridades han aconsejado a la población que mantenga la calma y evite entrar y salir de edificios, además de otras medidas preventivas, como alejarse de fachadas, cornisas, balcones o muros ante la posibilidad de que se produzcan desprendimientos.

El Ayuntamiento de la ciudad de Granada ha informado de que no se han registrado daños graves ni afectaciones estructurales generalizadas, aunque se están evaluando desperfectos puntuales, especialmente en edificios vulnerables.

De momento, el temblor ha ocasionado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y otros desperfectos en diferentes puntos del área metropolitana de Granada, como Armilla.

En Las Gabias se ha desalojado de manera preventiva un edificio que podría haber sufrido daños, mientras que Huétor Vega se ha quedado sin suministro eléctrico.

La Diputación de Granada convocará de urgencia este sábado al comité de técnicos que se encargará de evaluar el estado de los edificios que se hayan visto afectados por el terremoto.

Al terremoto con epicentro en Alhendín se ha sumado, seis minutos después, un seísmo de 2,6 grados y epicentro a un kilómetro de profundidad en Gójar.

Durante el viernes se produjeron otros tres terremotos de menor magnitud en la misma zona del área metropolitana de Granada, que también alertaron a la población. EFE