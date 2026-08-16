El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar supera ya las denuncias de todo 2025 por turismo activo sin autorización

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El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) ha registrado siete denuncias en lo que va de 2026 por actividades de turismo activo sin autorización, una cifra que supera las seis contabilizadas durante todo el pasado año, según han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La Junta de Andalucía ha abordado este verano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras administraciones con competencias en el espacio protegido la información sobre las empresas autorizadas para realizar actividades de turismo activo y los aspectos técnicos relativos a infracciones relacionadas con actividades marítimas, además de prever jornadas conjuntas de vigilancia a lo largo de la temporada.

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En esa coordinación participan, entre otros, los Agentes Medioambientales de la Junta, la Guardia Civil a través del Seprona y el Servicio Marítimo, Capitanía Marítima, el Servicio Provincial de Costas, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma y policías locales.

El dispositivo da continuidad al desplegado durante 2025, cuando los Agentes Medioambientales mantuvieron un servicio extraordinario de control y vigilancia durante el verano en horario nocturno, con especial atención a las acampadas y los estacionamientos en lugares no habilitados, así como con dispositivos de vigilancia del litoral junto a la Policía Adscrita, la Guardia Civil y agentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

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22 EMPRESAS AUTORIZADAS PARA RUTAS EN BARCO Y 14 PARA KAYAK

En cuanto a las actividades autorizadas, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha cifrado en 22 las empresas que cuentan este verano con permiso para realizar rutas en barco en Cabo de Gata-Níjar, mientras que otras 14 disponen de autorización para efectuar salidas guiadas en kayak.

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La cifra de empresas autorizadas para rutas en barco ha aumentado respecto al verano de 2025, cuando se contabilizaron 19, tres menos que en la actualidad, lo que supone un incremento del 15,8 por ciento. En el caso del kayak, el número se mantiene sin cambios.

La regulación alcanza también a las actividades recreativas desarrolladas al margen de las empresas de turismo activo. Entre el 20 de junio y el 27 de septiembre, la Junta permite la agrupación de un máximo de cinco piraguas, kayaks o artefactos flotantes similares sin motor sin necesidad de autorización expresa en la franja litoral del Parque Natural.

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Las agrupaciones recreativas sin ánimo de lucro que superen ese número necesitan autorización de la Administración autonómica, que debe establecer las condiciones necesarias para preservar los ecosistemas litorales y compatibilizar la actividad con otros usos del espacio protegido.

La Junta ha vinculado esta medida al incremento de las agrupaciones de kayaks y piraguas durante los últimos años y a las concentraciones en determinados puntos del litoral "especialmente sensibles" por sus valores naturales.

El Parque Natural afronta además su primer verano completo con la prohibición permanente de las motos acuáticas en toda su franja marítimo-litoral protegida, que ocupa unas 12.000 hectáreas y se extiende una milla náutica desde la costa.