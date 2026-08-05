Honda ganó 2.500 millones de euros entre abril y junio, un 123,3 % interanual más

Guardar

Tokio, 5 ago (EFE).- El fabricante japonés de vehículos Honda ha informado este miércoles de que registró un beneficio neto de 450.915 millones de yenes (unos 2.500 millones de euros o 2.900 millones de dólares) en el primer trimestre de su año fiscal, de abril a junio, un 129,3 % más que en el mismo periodo del año pasado.

La compañía se recupera así de las pérdidas netas de hace un año, tras cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos, y duplica su beneficio operativo hasta los 530.767 millones de yenes (2.900 millones de euros o 3.370 millones de dólares).

PUBLICIDAD

Los ingresos por ventas aumentaron un 13,5 % interanual hasta los 6,06 billones de yenes (33.330 millones de euros o 38.460 millones de dólares), según el informe financiero publicado hoy por la compañía japonesa.

Por regiones, la demanda de Norteamérica se disparó un 294,2 %, mientras que la de Europa se hundió un 69,6 %.

En cuanto a las ventas totales, aumentaron las de motocicletas, el 10,1 % más en tasa interanual, hasta las 5,663 millones de unidades, por el tirón de Asia; mientras que descendieron, el 6,3 %, las de automóviles hasta las 786.000 unidades, por una menor actividad en el mercado chino.

PUBLICIDAD

En la división de maquinaria se produjo un descenso hasta las 752.000 unidades, acentuado por la bajada de la demanda en Norteamérica.

Para el ejercicio fiscal en curso, que finaliza en marzo de 2027, el fabricante automovilístico eleva su previsión de beneficio neto a 400.000 millones de yenes (2.200 millones de euros/2.537 millones de dólares), y de ingresos por ventas hasta los 24 billones de yenes (131.970 millones de euros/152.200 millones de dólares).

PUBLICIDAD

El fabricante nipón calcula que el beneficio operativo alcance los 650.000 millones de yenes (3.574 millones de euros/4.124 millones de dólares), por un tipo de cambio revisado que contempla un yen más débil, que infla las ganancias repatriadas de las empresas exportadoras.

No obstante, las posibles afectaciones en el volumen de ventas o costes materiales derivadas de la incertidumbre en torno a la situación en Oriente Medio no se han modificado respecto de la previsión anterior, puesto que Honda considera que es "necesario evaluar cuidadosamente" estos riesgos.

PUBLICIDAD

Asimismo, destaca que el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió recientemente la ciudad suroccidental de Kumamoto y que causó al menos 38 muertos afectó a sus principales plantas de producción, donde se suspendieron las operaciones durante varios días para monitorizar la situación y determinar las medidas a seguir.