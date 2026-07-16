Marruecos firma un acuerdo para sumarse a la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza

El Gobierno de Marruecos ha firmado un acuerdo para sumarse a la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza , parte de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro de la Franja, aprobada el octubre de 2025 por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y marcada desde entonces por obstáculos que impiden el paso a la segunda fase del acuerdo.

El acuerdo ha sido firmado en la capital marroquí, Rabat, en el marco de una visita de Nickolay Mladenov secretario de la Junta de Paz, presidida por Donald Trump, tras lo que el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha destacado que el paso refleja el "compromiso" del país con "la paz y la estabilidad" en Oriente Próximo u su "apoyo constante" al pueblo palestino.

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"La visión real siempre ha sido coherente", ha defendido Burita, en referencia a la postura del rey Mohamed VI sobre el tema, antes de recalcar que la misma "está orientada hacia soluciones concretas, con contribuciones tangibles y pragmáticas, sin comprometer las posiciones constantes y de principios del Reino de Marruecos", según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Tras ello, Mladenov ha mostrado su "sincera gratitud" al monarca marroquí por su "visionario liderazgo", al tiempo que ha aplaudido la "significativa contribución" de Rabat a la ISF. "Mediante el apoyo en materia de seguridad, la asistencia humanitaria y el despliegue de un hospital de campaña, Marruecos vuelve a plasmar su compromiso de larga data con el pueblo palestino en acciones concretas", ha apuntado.

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"Es una contribución importante a la paz, la estabilidad y la esperanza para Gaza, así como a la consecución de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y el Plan de Paz Integral del presidente Trump", ha destacado el diplomático búlgaro a través de un mensaje publicado en redes sociales.

En esta línea, la Junta de Paz ha especificado tras la firma del acuerdo que "las fuerzas marroquíes apoyarán la entrega de ayuda en Gaza y ayudarán a entrenar a la Fuerza Policial Palestina". "La Junta de Paz y la ISF dan las gracias al rey Mohamed VI por la inamovible dedicación de Marruecos en favor de la estabilidad regional, la seguridad y por encabezar con acciones el apoyo al pueblo de Gaza", ha zanjado.

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Marruecos, un importante aliado de Estados Unidos en el norte de África, estableció lazos diplomáticos con Israel a raíz de los 'Acuerdos de Abraham' --a los que se sumaron también Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin--, al tiempo que mantiene oficialmente su apoyo a la solución de dos Estados, rechazada por el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.