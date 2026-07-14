Kiko Rivera y Lola García estrenan el carísimo regalo que el dj ha regalado a su novia por su cumpleaños

Lola García ha cumplido este lunes 13 de julio 39 años y, para celebrarlo y demostrando lo enamorado que está después de casi 7 meses de relación, Kiko Rivera la ha dejado sin palabras regalándole una de las cosas que más ilusión le hacía: una motocicleta de la marca Vespa valorada en más de 5.000 euros. Después de pasar la primera parte de su cumpleaños disfrutando de un safari de animales -como llamas y dromedarios a los que la bailarina dio de comer zanahorias con sus propias manos- la pareja llegaba a un concesionario de la exclusiva firma italiana y, tras destaparle los ojos que llevaba tapados para que la sorpresa fuese aún mayor, el hijo de Isabel Pantoja le mostraba a su novia "el regalazo que te mereces" y que "tanta ilusión" le hacía.

"Siendo sincero, el mejor regalo me lo llevo yo cada día por tenerte a mi lado. Y ahora que este día se acaba, solo espero que este nuevo año te traiga todo lo bueno que mereces, que es muchísimo. Te quiero muchísimo" ha expresado el dj en redes sociales, presumiendo orgulloso del regalo que ha hecho a la bailaora en su primer cumpleaños juntos.

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Y sin tiempo que perder, este martes por la mañana han estreando su flamante Vespa disfrutando de un paseo por los alrededores de la urbanización en la que reside el primo de Anabel Pantoja a las afueras de Sevilla con su novia. Sin embargo, no ha sido Lola la que ha conducido la moto, sino que ha optado por ir en la parte de atrás mientras Kiko se ponía a los mandos del regalo de cumpleaños con el que tanto soñaba.

A pesar de que no han querido hacer declaraciones a la prensa, su felicidad con su nueva motocicleta ha quedado en evidencia con las sonrisas, saludos y gestos de euforia que la pareja ha hecho a las cámaras a su llegada a casa.

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