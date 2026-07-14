Mounir, padre de Lamine Yamal, fuera de sí ante las cámaras en el cumpleaños del futbolista

A tan solo un día de uno de los partidos más decisivos de su vida, las semifinales del Mundial 2026 frente a Francia, Lamine Yamal ha celebrado en la intimidad, junto a sus compañeros de la Selección Española de Fútbol, su novia Inés García, su madre Sheila Ebana, y su hermanito pequeño Keyne su 19 cumpleaños, teniendo claro cuál es el deseo que pediría a la hora de soplar las velas: vencer al equipo galo liderado por Kylian Mbappé y tocar con las manos el sueño de hacerse con su primera Copa del Mundo en una hipotética final en la que 'La Roja' se enfrentará al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Quien sin embargo no ha estado a su lado ni en su cumpleaños ni en el resto del torneo ha sido su padre, Mounir Nasraoui, ya que como reveló uno de sus vecinos de Mataró hace unas semanas los problemas de epilepsia que sufre y que han limitado su vida hasta el punto de no poder trabajar ni conducir, le han impedido viajar a Estados Unidos para animar a su hijo como sí ha hecho el resto de su familia.

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Algo que parece haberle pasado factura, ya que ha reaccionado con evidente tensión y nerviosismo a la presencia de prensa en los alrededores de su domicilio para preguntarle si ha podido felicitar a Lamine en este día tan especial, y si confía en que España logrará hacerse con su segundo Mundial tras la gesta lograda por el equipo de Iker Casillas, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, o Carles Puyol en Sudáfrica en 2010.

"¿A mí por qué me queréis felicitar? Ve a felicitarle a él, tío. ¡No me grabes por favor ¿eh? ¡No, no me grabes! ¡Por favor!" ha exclamado fuera de sí amagando con quitar la cámara a uno de los reporteros. Muy enfadado, se ha levantado del banco en el que estaba sentado y, pidiendo "respeto" ha dejado claro que a quien tenemos que felicitar es a su hijo: "¡A mí no me tenéis que felicitar! ¿Qué quieres, que te tire el móvil o qué?" ha amenazado.

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