Barça Play emitirá en exclusiva los amistosos ante el Birmingham y el Trofeu Joan Gamper

El FC Barcelona ha anunciado este jueves que retransmitirá en directo, a través de sus plataformas oficiales y bajo suscripción --la nueva plataforma Barça Play--, los partidos de pretemporada frente al Birmingham City y el correspondiente al Trofeu Joan Gamper.

Los dos encuentros podrán seguirse mediante Barça Play, el servicio audiovisual del club, que está incluido para todos los socios azulgranas y también para los aficionados suscritos a la membresía 'Culer Premium'.

Asimismo, el club informó de que ambos amistosos también estarán disponibles en su canal oficial de YouTube para los usuarios que cuenten con la suscripción 'YouTube Pack Premium Members', aunque el duelo ante el Birmingham City no podrá verse desde el Reino Unido por cuestiones relacionadas con los derechos audiovisuales.

PUBLICIDAD

El encuentro frente al Birmingham City supondrá el primer compromiso de la pretemporada del conjunto dirigido por Hansi Flick, mientras que el Gamper servirá como presentación del equipo ante su afición antes del inicio de la temporada oficial.

Barça Play forma parte de la membresía Culer Premium, que tiene un coste de 39,99 euros al año, mientras que los socios del FC Barcelona también disponen de este servicio incluido en su cuota anual, fijada en 113 euros para las nuevas altas.

PUBLICIDAD