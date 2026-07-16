Tamara Falcó e Íñigo Onieva, eufóricos, celebran la victoria de la Selección contra Francia

Totalmente equipados para la ocasión, con camisetas de España y una enorme bandera de nuestro país, Tamara Falcó a Íñigo Onieva han celebrado con una alegría más que evidente la victoria de la Selección Española contra Francia en las semifinales del Mundial 2026 y su clasificación para la gran final que jugarán este domingo 19 de julio contra la Argentina de Leo Messi en el MetLife estadio de Nueva York.

La pareja, que acaba de celebrar su tercer aniversario de boda y continúan en una permanente luna de miel, disfrutó del partido en el exclusivo club Vega que el empresario inauguró hace unos meses en plena Milla de Oro de Madrid. Y ha sido ahora cuando han salido a la luz las imágenes de la marquesa de Griñón y su marido de lo más emocionados y eufóricos después del gran partido que 'La Roja' jugó contra la selección gala y en el que se impusieron con autoridad por 2-0 con tantos de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

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En primer lugar veíamos abandonar el local a Tamara portando una bandera de España de tamaño considerable y ataviada con una camiseta roja con un mensaje de lo más significativo: "España je t'aime" ('te amo' en francés), que ella misma customizó antes del encuentro añadiendo con un rotulador el nombre de nuestro país.

"Imagínate, imagínate" ha expresado entre risas cuando la prensa le ha comentado que podría ser el talismán del conjunto liderado por Lamine Yamal, apuntando que quizás la reciente visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias ha tenido algo que ver en el dominio de la Selección en el Mundial porque "el seleccionador es muy creyente", haciendo referencia a la fe que comparte con Luis de la Fuente.

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"Hemos disfrutado muchísimo del partido" ha reconocido justo antes de que Íñigo abandonase su club igual de feliz haciendo un gesto de la victoria con el dedo pulgar y mostrando orgulloso la camiseta roja de la Selección que se puso por encima de la camisa para ver la semifinal.

"Ahora a esperar al domingo" ha zanjado Tamara al subirse al coche con su marido, confesando que tiene ganas de vacaciones e intentará hacer este verano "un poquito de todo", incluyendo una visita a Estados Unidos para pasar unos días con sus hermanos Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias.

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