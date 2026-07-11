Nigeria celebra la liberación de cinco profesores y 39 alumnos tras 56 días de cautiverio

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha anunciado este viernes la liberación de cinco profesores y 39 alumnos secuestrados en el estado de Oyo, en el suroeste del país, tras 56 días de cautiverio, donde el Ejército ha arrestado a ocho sospechosos mientras que varios de los captores han sido neutralizados en los enfrentamientos.

"Esta noche, nuestra nación tiene razones para dar gracias. Los niños y maestros secuestrados por terroristas de Ansaru en el estado de Oyo han sido rescatados por nuestras fuerzas de seguridad, vivos e ilesos. No se pagó rescate alguno. No se hizo concesión alguna", ha informado el presidente en una publicación en sus redes sociales.

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Según el Gobierno, ocho secuestradores han sido arrestados y permanecen bajo custodia tras un operativo que también ha dejado varios muertos, aunque la cifra exacta de bajas aún no se ha determinado.

Asimismo, las autoridades han confirmado que la liberación se ha logrado sin pagar ningún tipo de recompensa, --como la liberación de un terrorista detenido, el pago del rescate, dos vehículos y la aplicación de la ley islámica-- tal y como los captores exigían inicialmente.

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"Saludo a cada oficial y agente cuya valentía, disciplina y profesionalismo hicieron esto posible. A aquellos que buscan sembrar el miedo a través del terror, sepan que el Estado nigeriano los perseguirá sin descanso. Protegeremos a nuestra gente, defenderemos a nuestras comunidades y nunca cejaremos hasta que la paz y la seguridad prevalezcan en todo nuestro país", ha esclarecido Tinubu.

El secuestro ocurrió el pasado 15 de mayo cuando la célula terrorista atacó tres escuelas en la pequeña localidad de Oriire. Durante el ataque, dos profesores fueron asesinados tras intentar escapar.

El gobierno autonómico de Oyo sosutvo desde un primer momento que no negociaría con los agresores, lo que causó varios meses de angustia entre la población nigeriana y una huelga general de un mes declarada por el Sindicato de Maestros de Nigeria.

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