Bahia anuncia el fichaje del portero argentino Guido Herrera hasta 2027

São Paulo, 10 jul (EFE).- El Bahía anunció este viernes la contratación del portero argentino Guido Herrera, con un contrato que lo compromete hasta finales de 2027.

Nacido en la provincia de Córdoba, el guardameta de 34 años dio sus primeros pasos en el Deportivo Río Cuarto, aunque completó su formación deportiva en las categorías inferiores de Belgrano.

Tras un paso por Defensores de Belgrano, el arquero comenzó a vestir en 2016 la camiseta del Club Atlético Talleres, donde permaneció durante las últimas temporadas y disputó más de 300 partidos oficiales.

En 2020 fue a préstamo por cuatro meses al Yeni Malatyaspor turco.

Además, su rendimiento bajo los tres palos le valió en 2018 la convocatoria a la selección argentina para encuentros amistosos.

El Bahía, dirigido por Rogério Ceni, que está sexto en el Campeonato Brasileño, saldrá a la cancha el próximo domingo a disputar un amistoso contra Fluminense y luego se enfrentará a Chapecoense por un partido pendiente de la cuarta jornada de la Liga brasileña. EFE

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