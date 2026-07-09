Inundaciones por tifón Maysak en China causan fuga de 900 serpientes, algunas venenosas

Pekín, 9 jul (EFE).- Una ciudad de la provincia china de Guangxi (sur) se ha visto obligada a aumentar sus reservas de antídotos contra el veneno de serpientes después de que las inundaciones asociadas al paso del tifón Maysak dañaran una granja de reptiles de la que escaparon unos 900 ejemplares, entre ellos cobras venenosas que según medios locales ya han provocado la muerte de una persona.

La urbe de Nanning, la capital provincial, anunció en sus cuentas oficiales en las redes sociales el incremento de las reservas de antídotos destinados al hospital Popular de Hengzhou y la llegada a ese centro de personal médico especializado en el tratamiento de este tipo de mordeduras y el manejo de los casos más graves.

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También han intensificado el patrullaje por la anegada zona de Yunbiao, donde se encuentra la granja afectada, y se han instalado puestos médicos de emergencia y un canal para priorizar a los pacientes con mordeduras y acortar el tiempo de espera, ya que en estos casos recibir atención médica rápida puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte.

Varias personas han reportado hasta el momento haber sido mordidas por serpientes y de acuerdo al medio Beijing News una mujer residente de Yunbiao murió el pasado lunes por esta causa.

Mientras, las autoridades sanitarias de la zona afectada han recurrido a altavoces, grupos de la aplicación de mensajería WeChat e incluso visitas puerta a puerta para pedir a los residentes que limiten al máximo las actividades al aire libre durante la noche y que eviten áreas con vegetación espesa, zanjas, cunetas y superficies inundadas en las que hay más probabilidades de toparse con los reptiles.

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El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que toca tierra este año en China, ha dejado al menos 39 fallecidos y nueve desaparecidos en la región de Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses en Nanning.

La fuga de las serpientes fue provocada de hecho por la rotura del embalse Liulan, en Hengzhou, que sufrió dos brechas principales de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo. EFE

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