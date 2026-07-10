Un sismo de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela

Caracas, 10 jul (EFE).- Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor. EFE