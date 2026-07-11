Ecuador cierra la venta de 950.000 barriles de fueloil por 63 millones de dólares

Guayaquil (Ecuador), 10 jul (EFE).- La petrolera ecuatoriana Petroecuador cerró la venta de 950.000 barriles de fueloil No.6 a la multinacional Trafigura, una operación que proyecta ingresos estimados en 63 millones de dólares para el Estado, informó este viernes la institución.

A través de un concurso internacional público se adjudicaron a Trafigura el pasado 3 de julio cinco cargamentos de 190.000 barriles, con una variación del +/- 10 %, de acuerdo con Petroecuador, que añadió que la operación se estructuró bajo el marcador internacional USGC HSFO, con un diferencial de -5,25 dólares por barril.

PUBLICIDAD

El concurso convocó a las empresas calificadas en el registro de proveedores de la empresa pública, con la evaluación de cinco ofertas válidas presentadas por firmas de alcance global como GreyRock, Petrochina, Trafigura, Voldge International INC. y Freepoint Commodities LLC.

El gerente de Comercio Internacional de la petrolera pública, Tomás Márquez, señaló que la presencia de Ecuador en el mercado internacional va "más allá de la exportación de crudos Oriente y Napo", ya que también buscan posicionar derivados como el fueloil No.6, "que generan importantes ingresos para el Estado".

PUBLICIDAD

El fueloil No.6 es un combustible pesado de alta demanda para procesos industriales de combustión y el abastecimiento de embarcaciones de gran calado, y se elabora en la Refinería Esmeraldas, ubicada en la provincia del mismo nombre y que limita con Colombia. EFE