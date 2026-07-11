Al Gore dice que influencia de Trump disminuye y que Demócratas ganarán el Congreso

Santiago de Chile, 10 jul (EFE).- El exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz (2007) Al Gore aseguró este viernes en una visita a Chile que la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump, disminuye y que el Partido Demócrata ganará las próximas elecciones de mitad de mandato.

"Creo que la influencia de Trump está disminuyendo mucho en este momento", afirmó Gore durante una mesa redonda con prensa internacional en Santiago.

El fundador de The Climate Reality Project visita el país austral en el marco de su participación en la 63° edición del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de la organización, que reúne a activistas y líderes climáticos.

El político Demócrata, de 78 años, añadió que la reputación del mandatario "ha estado disminuyendo muy, muy rápidamente" en Estados Unidos.

Ante este panorama, en el que describió divisiones dentro del movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) afín a Trump y el distanciamiento de algunos aliados, pronosticó que las próximas elecciones de medio término, en noviembre, traerán un cambio en la balanza.

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"Soy supersticioso, así que toco madera, pero creo que el Partido Demócrata va a recuperar el control del Congreso", comentó.

Y añadió que de confirmarse su proyección "creo que verán aún más avances en Estados Unidos también".

Gore consideró que la influencia del mandatario estadounidense ha tenido un impacto que en el caso del cambio climático, y su oposición a estas políticas, alcanzó a líderes de Latinoamérica.

"Cuando Estados Unidos está liderado por un presidente hostil a la acción climática, eso tiene cierto efecto en el resto del mundo. Un efecto negativo", dijo.

En ese sentido, el exvicepresidente de Bill Clinton (1993-2001) consideró que el negacionismo de Trump ofrece argumentos a otros líderes que se oponen a las medidas ambientales.

"Creo que la oposición de Donald Trump a la acción climática sirve de respaldo o cobertura para algunos políticos en América Latina que también se oponen a la acción climática, pero que son reacios a decirlo públicamente", argumentó.

En su opinión, cuando el presidente de Estados Unidos se manifiesta en contra "les resulta un poco más fácil".

A razón de esto, destacó la urgencia de acelerar las soluciones, pues señaló que a pesar de los discursos "cada día estamos liberando 175 millones de toneladas de contaminación generada por el ser humano que atrapa el calor".

"Quienes estamos del lado del activismo climático contamos con la voz más poderosa de todas, mucho más poderosa que la voz de Donald Trump: la Madre Naturaleza", añadió Gore, quien recordó que desde 2015 se han registrado los años más calurosos.

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Y añadió que la acumulación de gases equivale actualmente a "tanto calor adicional como el que liberarían 800.000 bombas atómicas de Hiroshima explotando cada día sobre la Tierra".

Asimismo, destacó que aunque Trump se opuso desde su primer mandato, entre 2017 y 2021, los avances en la transición energética en su país continuaron.

"El 92% de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en Estados Unidos correspondió a energías renovables, a pesar de Trump", indicó.

Gore también cuestionó la gestión de Trump, especialmente en materia internacional, y calificó como un "error increíblemente perjudicial" la decisión de iniciar una guerra con Irán, desde su experiencia como exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Comité de Inteligencia.

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"Durante 47 años, cada discusión sobre Irán y la posibilidad de un conflicto comenzaba centrándose en el Estrecho de Ormuz. Todas ellas. Todo el mundo en el Gobierno sabe esto.", comentó.

Y reveló que Trump lo subestimó: "cuando le preguntaron al respecto, dijo: 'No tenemos que preocuparnos porque se rendirán antes de tener la oportunidad de cerrar el Estrecho'". EFE