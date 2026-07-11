Tuchel: "Ahora tenemos que ser valientes, en cuartos de final no podemos tener nigún remordimiento"

El seleccionador de fútbol de Inglaterra, Thomas Tuchel, admitió que ahora llega "la parte emocionante" en su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y por este motivo cree que su equipo debe "conectar" con su "identidad" y ser "valiente", empezando este sábado por el duelo de cuartos de final ante Noruega.

"Para mí, esta es ahora la parte emocionante, pero tenemos que dejarnos llevar. Ahora tenemos que conectar con nuestra identidad, conectar con lo que nos hace fuertes, tomar la iniciativa y ser valientes. Tenemos que ser valientes ahora", remarcó Tuchel este viernes en rueda de prensa previa al choque.

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El preparador de los 'Three Lions' recordó que "son los cuartos de final y la suerte estará del lado de los valientes". "Y no podemos tener ningún remordimiento cuando juguemos un cuarto de final. Tenemos que ir a por todas, eso es lo más importante", advirtió.

El germano apuntó que, "en general", en las dos anteriores rondas eliminatorias del torneo, plantearon al equipo "simplemente encontrar la manera de ganar" y lo comparó con lo sucede a principios de cada año en el fútbol inglés de clubes.

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"Si necesitas una imagen de la Premier League, es enero. Es el Sunderland, la FA Cup. Es a domicilio en Sunderland, en Leeds, donde hay que salir adelante y hay adversidad, no hace buen tiempo y no te gustan las decisiones del árbitro. Todo parece ir mal, pero si quieres acabar en Wembley, simplemente hay que hacerlo y no quedar eliminado en enero ni en febrero", relató Tuchel.

El alemán remarcó que una vez que se pasa por esos momentos "ya nadie te preguntará cómo lo conseguiste" y da paso a "los momentos emocionantes". "Luego llega abril, mayo, las cosas pueden volverse más fáciles y entonces ya tienes tu identidad y tienes que dejarte llevar", reflexionó.

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En cuanto a la popular frase 'It's coming home', que hace 30 años se convirtió en parte de la cultura inglesa, el exentrenador el Chelsea FC no esconde que la entiende "entiendo perfectamente". "Y nos gustaría hacer que eso suceda. Es la cuna del fútbol, es Wembley, es la catedral del fútbol mundial, por eso debería 'volver a casa'", indicó.

"Pero aún nos quedan algunos pasos por dar. No podemos dejarnos llevar por el entusiasmo, no debemos mirar demasiado hacia adelante, y tampoco debemos seguir mirando hacia atrás. Eso es lo que hemos acordado con el equipo, trazamos una línea en la arena. Se acabó lo de México, ahora sólo importa Noruega", agregó.

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Para el técnico germano, han tenido "tiempo suficiente para asimilarlo". "El fútbol y el Mundial en sí mismos están ahí para unir a un país, para hacer soñar y creer a nuestros aficionados, y para emocionarles, para eso sirven. Y vamos por el mejor camino para conseguirlo y queremos dar el siguiente paso", sentenció.