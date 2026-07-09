Fiscalía de Ecuador pide seis años y seis meses de cárcel para expresidente Lenín Moreno

Guayaquil (Ecuador), 8 jul (EFE).- La Fiscalía de Ecuador pidió este miércoles una condena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenin Moreno (2017-2021) por el delito de cohecho, al supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Se trata de una eventual condena de seis años y seis meses que el fiscal general, Carlos Alarcón, solicitó también para la esposa de Moreno, Rocío González; para la hija de ambos, Irina Moreno, y para otros 17 acusados, entre los que está el exembajador de China Cai Runguo.

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Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios en la Amazonía ecuatoriana. EFE

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