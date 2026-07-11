Bilbao cae rendido ante un eléctrico Robbie Williams que demuestra que sigue siendo el rey

Bilbao, 11 jul (EFE).- Divertido, irónico, eléctrico, desatado, galáctico, futbolero... Son muchos los adjetivos que se le pueden atribuir al cantante británico Robbie Williams después de presenciar el descomunal show que ha brindado en la segunda jornada del Bilbao BBK Live y que certifica que, a sus 52 años, sigue siendo el rey del 'entertainment'.

El exintegrante de Take That ha presentando en Kobetamendi su último álbum 'Britpop' dentro de su gira mundial 'Long 90's Tour', un repaso nostálgico por la década que marcó su carrera en el que, además de sus grandes éxitos, ha versionado a Sinatra o a Queen, entre otros.

PUBLICIDAD

Especialmente interesado por los últimos coletazos del pase a semifinales que España estaba disputando frente a Bélgica, el inglés ha celebrado la victoria de La Roja como un aficionado más. "España acaba de ganar el partido. Vamos, España", ha anunciado, eufórico, una vez concluido el encuentro, despertando el júbilo y la ovación de los asistentes.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards -más que ningún otro artista en la historia- y 15 discos número 1 en Reino Unido, Williams ha demostrado que sigue siendo una de las mayores estrellas mundiales del pop y que ni las coreografías se le resisten.

PUBLICIDAD

El concierto ha comenzado con puntualidad británica, incluso un minuto antes de las 22:35 horas previstas, al ritmo de 'Let Me Entertain You', toda una declaración de intenciones que ha revolucionado a miles de personas que han coreando el tema al unísono, desde una campa de Kobetas más abarrotada que ayer.

Ataviado con chaqueta -que ha lanzado al público nada más salir a escena-, camiseta de tirantes y pantalones rojos, y acompañado de una banda de músicos y de un grupo de coristas y bailarinas/animadoras, el cantante ha sentido la necesidad de presentarse, como si hiciera falta.

PUBLICIDAD

'Rocket', incluido en 'Britpop', ha precedido a la primera de sus muchas intervenciones ante el público, con quien ha mantenido la conexión durante todo el recital, improvisando, compartiendo confidencias sobre una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo y bromeando con alusiones a su pasado en la 'boy band' inglesa.

"¿Cómo se dice 'entertainment'?", ha preguntado, antes de poner a prueba su español, un divertido Williams, quien ha entonado hasta pasada la medianoche clásicos de su repertorio como 'Rock DJ' o 'She's The One' -dedicada a una seguidora británica primera fila, a la que se ha abrazado, y que ha permanecido en pantalla emocionada durante toda la canción- y hasta de Take That como 'Relight My Fire'.

PUBLICIDAD

El artista británico se ha mostrado orgulloso por tener "¡cuatro hijos de la misma mujer!", a quienes ha dedicado 'Love my life' y, más tarde, el 'My way', de Frank Sinatra, que ha acompañado con una galería de fotografías familiares.

Del cantante estadounidense también ha interpretado el clásico 'New York, New York', mostrando su vertiente 'crooner' después de desenfundarse de un gran fular rosa fucsia para lucir un traje de ese mismo color.

Ha reservado 'Feel' y 'Angels', dos de sus hits mas exitosos, para un cierre sumamente emotivo, en el que artista y público han unido sus voces al unísono, mientras la campa se cubría de un manto de luces procedentes de las linternas de los móviles, y con la aparición estelar en el escenario de la hija mayor de Williams, Teddy, quien también se ha sumado a los cánticos para acabar fundidos en un abrazo y recibir una larga ovación.

PUBLICIDAD

La segunda jornada del Bilbao BBK Live ha vuelto a llenar los diferentes escenarios de Kobetamendi de rock, pop, soul y electrónica, con grandes nombres como Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Xoel López, Yerai Cortés, La M.O.D.A., Soulwax o Richie Hawtin.

El artista granadino Dellafuente, creador de la llamada 'música folklórica atemporal' y considerado una de las figuras más influyentes de la escena española, pondrá mañana sábado el broche de oro a la vigésima edición del festival con uno de los cuatro conciertos que ofrecerá este verano.

PUBLICIDAD

Durante la tercera jornada también actuarán Idles, la banda de Bristol que ha reinventado el punk británico; la cantante y compositora británica Lily Allen, que debuta en el Bilbao BBK Live para presentar su LP 'West End Girl'; o la DJ y productora discográfica belga Charlotte de Witte.

Sin olvidar la actuación sorpresa, ya desvelada, de la banda murciana Arde Bogotá, anunciada en el cartel bajo el seudónimo de 'Bigger Splash', el mismo nombre de su nuevo tema lanzado esta semana.