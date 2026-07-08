Entierran en Gaza al directivo de la agencia egipcia de ayuda muerto en un ataque israelí

Gaza/Jerusalén, 8 jul (EFE).- Mohamed Al Waheidi, directivo del Comité Egipcio de Ayuda para Gaza -la agencia estatal egipcia encargada del envío de ayuda humanitaria al enclave- que murió anoche en un ataque israelí, fue enterrado este miércoles en la Franja palestina entre banderas egipcias y del movimiento secular palestino Al Fatah.

El ataque que acabó con su vida, y mató además a dos niños de 8 y 10 años y un hombre de 30 años, se produjo este martes mientras se celebraba el partido de octavos de final del Mundial entre Egipto y Argentina, que fue ampliamente seguido en Gaza en apoyo del país vecino.

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Numerosas calles de la capital gazatí lucieron adornadas con banderas de Egipto y se instaló una pantalla gigante en una de sus plazas, donde cientos de personas siguieron el partido entre las ruinas de un territorio arrasado tras casi tres años de ofensiva israelí.

Desde esa plaza se pudo escuchar el ruido de la explosión que causó el bombardeo durante la primera mitad del partido, según atestiguó EFE, al encontrarse a apenas un kilómetro de esa ubicación.

Tras el mismo, el Comité Egipcio de Ayuda para Gaza lamentó en un comunicado la muerte de Al Waheidi, que ostentaba un cargo de enlace con los clanes palestinos como director de la Oficina de Mujtares y Notables.

"Fue un hombre de reconciliación social, una figura nacional y social muy conocida que se esforzó constantemente por mejorar las relaciones, servir a su pueblo y consolidar los valores de amor, tolerancia y fraternidad entre el pueblo palestino", dijo en la nota.

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Preguntado por EFE, el Ejército israelí afirmó que el ataque tenía como objetivo un miembro del ala militar del grupo islamista Hamás, cuyo nombre no facilitó, que viajaba en un vehículo, y reconoció que civiles murieron en él.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen conocimiento de la denuncia de que civiles no involucrados resultaron perjudicados como consecuencia del ataque. El incidente está siendo investigado", dijo en un comunicado, y añadió que lamenta el daño a "personas no involucradas".

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A pesar de la tregua vigente en Gaza desde octubre de 2025, Israel sigue atacando a diario la Franja palestina y matando a una media de cuatro personas al día, según los datos de víctimas ofrecidos por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque en territorio israelí que acabó con la vida de 1.200 personas, los ataques israelíes han matado en gaza a 73.100 personas y destruido alrededor del 80 % de sus edificios, lo que ha dejado a cientos de miles de personas viviendo en tiendas de campaña y refugios improvisados. EFE

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(vídeo) (foto)