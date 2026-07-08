La Princesa Leonor y la Infanta Sofía participan en la segunda jornada de 'Docentes Referentes'

La Infanta Sofía participa esta este miércoles en la jornada de trabajo de la primera edición de 'Docentes Referentes', la iniciativa de Fundación Ibercaja que reconoce e impulsa proyectos educativos innovadores y que reúne en Zaragoza a los 24 de los 25 docentes finalistas de toda España. También, a lo largo de la mañana se ha incorporado la Princesa Leonor.

Durante los días 7 y 8 de julio, los participantes han tomado parte en un programa de trabajo diseñado bajo el concepto 'Crea tu propia constelación', que les ha permitido diseñar un itinerario formativo personalizado en torno a cinco ámbitos estratégicos: liderazgo educativo, sostenibilidad, educación inclusiva, investigación educativa y educación integral para la salud.

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En esta segunda jornada, la Infanta Doña Sofía ha conocido de primera mano algunos de los proyectos impulsados por los docentes finalistas y ha compartido con ellos distintos espacios de trabajo y encuentro.

La programación ha combinado talleres, dinámicas colaborativas y espacios de intercambio de experiencias entre profesionales procedentes de diferentes puntos de España, favoreciendo el aprendizaje entre iguales y la generación de nuevas iniciativas educativas.

Ha sido en la actividad 'Educación Integral para la Salud: Taller Mindfulness', con el psiquiatra Javier García Campayo, hacia las 10.46 horas, cuando la Infanta Sofía se ha incorporado a la programación que se desarrolla en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza. Allí, ha atendido a las palabras del ponente, junto a un grupo de docentes, entre ellos, el premiado profesor zaragozano Cristian Ruiz, reconocido en la categoría Liderazgo Educativo.

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Más tarde, en torno a las 11.30 horas, la Infanta Sofía, acompañada por su hermana, la Princesa Leonor, ha accedido a otra de las actividades programadas en el marco de las jornadas: 'Sostenibilidad: el impacto de lo invisible en las aulas', a cargo de la doctora en Dirección y Administración de Empresa con especialización en Estrategia Corporativa y presidenta de la Fundación EducAcción, Sonia Diez.

COMUNIDAD 'DOCENTES REFERENTES'

El encuentro supone, además, el punto de partida de la Comunidad 'Docentes Referentes', una red nacional que nace con la vocación de mantener vivo el intercambio de conocimiento, impulsar proyectos colaborativos durante el curso 2026-2027 y seguir fortaleciendo la innovación educativa más allá de esta primera edición.

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En este sentido, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación, que se trata de una de las actividades "mas importantes", tanto por relacionarse con el ámbito educativo como por enmarcarse en el 150 aniversario de la institución.

"La educación siempre ha estado presente y el objetivo de 'Docentes Referentes' es ayudar a la innovación y a los docentes a impulsar las nuevas formas en materias educativas", además de "reconocer el compromiso que tiene el maestro en la sociedad, algo que debemos de valorar toda la sociedad", ha señalado Rodrigo.

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Ha subrayado el elevado número de candidaturas a la convocatoria que se abrió en febrero, hasta sumar 478 de las que se han seleccionado 25 como finalistas y solo cinco --uno por categoría-- han resultado premiados. "Nos hace mucha ilusión que haya habido esta afluencia y que hayan acudido de las 17 comunidades autónomas", ha apostillado el director general de Fundación Ibercaja.

"Nos sentimos muy felices de que la Infanta Sofía haya aceptado esta presidencia y es muy importante el compromiso de la Corona por el maestro, por el docente, en definitiva, por la educación en España", ha celebrado Rodrigo, quien ha manifestado: "Queremos que esta convocatoria referente en España".

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La jornada culmina esta tarde con el acto institucional de entrega de las ayudas a los cinco docentes ganadores de la primera edición de Docentes Referentes, presidido también por la Infanta Sofía.