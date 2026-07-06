Delcy Rodríguez pide un acto de conciliación a Aldama y amenaza con querellarse contra él por presuntas injurias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha solicitado un acto de conciliación con Víctor de Aldama para que se retracte de presuntas injurias que considera que el empresario lanzó contra ella, que se querellará si el conseguidor del 'caso Koldo' no lo hace.

Según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado este lunes fuentes jurídicas a Europa Press, un juzgado ha fijado para el próximo 16 de julio a las 10.00 horas el acto de conciliación, al que no están obligados a ir ninguno de los dos, ya que en estos casos vale con que estén presentes en representación suya sus abogados o procuradores.

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Rodríguez ha emprendido acciones después de que Aldama aportara en marzo al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' un sobre que tendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, y que, según afirmó, le habría entregado la propia dirigente venezolana.

El juez Ismael Moreno pidió a Aldama que hiciera entrega del sobre, en el marco de la pieza secreta en la que investiga los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados.

Aldama se refirió al contenido del sobre por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional.

Tras escuchar a Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre y el empresario emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo.

El conseguidor, condenado en el 'caso mascarillas', explicó como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, un socio suyo, "documentación sensible" relativa a la petrolera venezolana PDVSA.

Los investigadores señalaban que en una fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseñaban.

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