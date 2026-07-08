Erdogan agradece a España su colaboración ante los ataques con misiles iraníes, tras la amenaza de Trump

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado las gracias este miércoles a España y a otros países por su ayuda tras los ataques con misiles iraníes en su territorio nacional, justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargase contra nuestro país por la, a su juicio, poca contribución con la Alianza.

En el discurso inicial en la cumbre de la OTAN que se celebra este miércoles en la capital turca, Erdogan ha sacado pecho del papel de su país en distintos conflictos en marcha y ha mencionado a varios países para agradecerles su ayuda de manera especial.

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"Quiero dar las gracias por el apoyo de la OTAN contra los misiles que tenían como objetivo Turquía, empezando por Estados Unidos y España", ha señalado Erdogan en referencia al incidente del pasado mes de marzo, en el que varios proyectiles iraníes entraron en el espacio aéreo turco y fueron derribadas por los sistema de defensa aérea de la OTAN.

España, entre otros aliados, tiene desplegada una batería de misiles Patriot en la base aérea de Incirlik, en la provincia de Adana, que jugó un papel clave en el derribo de estos misiles, supuestamente lanzados por Teherán.

A continuación, Erdogan expresó su agradecimiento a otros países como Alemania e Italia, que han aportado recursos adicionales en los últimos meses. En este sentido, ha puesto en valor la "cooperación y solidaridad" de los aliados y ha puesto en valor que estén todos reunidos en suelo turco.

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No obstante, también ha tenido palabras de elogio para Trump, a quien ha reconocido su "actitud determinada" para situar la guerra de Irán "en el camino de la solución", a pesar de que este mismo miércoles el inquilino de la Casa Blanca anunció el fin del alto el fuego. Además, ha asegurado que su país está preparado para contribuir a la limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz.

Estas palabras de agradecimiento a España se producen poco después de la última amenaza de Trump, que este mismo miércoles advirtió de que detendrá "completamente" el comercio bilateral por su negativa a elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

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El líder estadounidense calificó a España como "una causa perdida" y "un socio terrible" y pidió cortar todo el comercio. "No quiero saber nada de España", lanzó durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general del OTAN, Mark Rutte.

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió de inmediato, señalando que la relación comercial con Estados Unidos se lleva a cabo con la Unión Europea en su conjunto y no con cada país individualmente y a través de las empresas de ambos países y no de los gobiernos.

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Recordaron además que Washington tiene superávit comercial con Madrid y se beneficia más de esa relación. "Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie", señalaron fuentes de Moncloa.