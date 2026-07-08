Hallan el cuerpo sin vida de la ciudadana de ascendencia guipuzcoana Koro Barriola, desaparecida en seísmos de Venezuela

El cuerpo sin vida de la ciudadana de ascendencia guipuzcoana María Koro Barriola, de 81 años, desaparecida en los seísmos de Venezuela del pasado 24 de junio, ha sido hallado en las últimas horas, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la fallecida.

María Koro Barriola quedó atrapada bajo los escombros de un edificio de la Guaira, donde residía, y las labores de rescate han proseguido hasta que, finalmente, se ha recuperado su cuerpo sin vida.

A causa de los terremotos, también falleció Alazne Solabarrieta Lecea, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca. La fallecida era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizkaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

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Como consecuencia de los seísmos, perdió la vida también el ingeniero bilbaíno Jon Sustacha Loygorri, de 69 años de edad, que también residía en la zona de la Guaira, la más castigada por los terremotos.

Según el último balance oficial dado a conocer este martes por las autoridades venezolanas, el saldo de víctimas derivadas de los potentes terremotos se eleva a más de 3.680 fallecidos, mientras que la de heridos se mantienen en más de 16.740.

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Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha elevado la cifra de españoles fallecidos a 38 y a 138 los desaparecidos.